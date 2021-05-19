“Мягкая украинизация”. Кабмин одобрил программу по развитию и функционированию украинского языка на ближайшие девять лет

По его словам, представленная министерством программа рассчитана на девять лет – с 2022-го по 2030 годы. Она предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни.

“Впереди немало работы. Фактически, это и постепенное изменение отношения иноязычных людей к украинскому, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. Добровольного перехода. Потому что мы в МКИП придерживаемся именно мягкой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект. Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим”, – отметил министр.

Ткаченко подчеркнул, что программа достаточно объемная и, в частности, включает:

обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение его дискриминации;

запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате);

улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;

содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;

поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;

стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;

дальнейшую поддержку книгоиздательского дела в Украине. В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины.

“Верю, что со временем украинский язык станет монополистом и государственным не только юридически. Его будет слышно везде: на улицах, дома, на работе. Своего не чуждаемся”, – резюмировал Ткаченко.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Согласно результатам опроса, проведенного 16–27 февраля Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, 54% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.

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