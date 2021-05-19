51-летний Портер 14 лет скрывал, что ВИЧ-инфицирован, опасаясь дискриминации

По словам актера, об этом он узнал еще в 2007-м году, но скрывал свой диагноз не только от публики, но и от близких. Нежелание разглашать диагноз артист объяснил страхом не реализоваться в профессии. Портер отметил, что ВИЧ-статус мог послужить поводом для дискриминации.

Вспоминая 2007 год, актер назвал его худшим в своей жизни, так как тогда у него выявили еще и диабет, а сам он оказался на грани банкротства. О своем диагнозе он решился рассказать матери Клориндн Джин Джонсон Портер спустя 14 лет. Артист почеркнул, что она была удивлена, услышав это.

Контекст:

Билли Портер родился в 1969 году в США. Став известным, артист признался, что в детстве был жертвой сексуального насилия со стороны отчима.

Портер – лауреат премий “Тони”, “Грэмми” и “Эмми”, а также двукратный номинант на “Золотой глобус”.

14 января 2017 года актер зарегистрировал брак своим партнером Адамом Смитом после восьми лет отношений.

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