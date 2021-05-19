 

В Подмосковье появились редкие птицы из южного полушария

19.05.2021, 17:32, Разное
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В Московской области появились редкие птицы эму. Они обитают только в Австралии.

Двух представителей этого вида пернатых отправили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Эму являются второй по размерам птицей в мире после страуса: они не умеют летать, но обладают мощными и длинными ногами и быстро бегают, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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