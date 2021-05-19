 

Слова Путина об отношениях Москвы и Варшавы впечатлили поляков: Пора перестать обслуживать интересы Запада

19.05.2021, 17:32, Разное
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Глава страны во вторник выступил перед иностранными послами. Владимир Путин отметил, что контакты Москвы и Варшавы могли бы быть более содержательными и продуктивными. Он подчеркнул, что все назревшие проблемы власти государств могут решить посредством диалога.

Слова Путина оценили читатели одного из польских порталов. Многие пользователи остались под впечатлением от речи российского президента. Один из них считает, что таким образом политик “протянул Польше руку”. По мнению комментатора, этим обязательно следует воспользоваться.

Другой читатель заявил, что Варшаве “пора перестать обслуживать интересы” западных партнеров и заняться собственными. Еще один комментатор призвал польских политиков отказаться от предвзятости и “вспомнить об общем славянском прошлом”, передает ИноСМИ.

15 апреля Польша объявила трех сотрудников российского посольства персонами нон грата за “нарушение условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб республике”. Москва в свою очередь выразила решительный протест и назвала решение Варшавы необоснованным.

2 апреля Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили по телефону о внешних угрозах. Президенты согласились, что со стороны США и Польши все чаще звучит враждебная риторика.



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