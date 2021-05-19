Шоколад снимает раздражение, увлажняет и защищает от УФ-повреждений: самый “вкусный” уход за кожей и волосами

Когда мы слышим о каком-то лечении с использованием шоколада, это вызывает у нас особый интерес. Употребление этого замечательного десерта (в умеренном количестве, разумеется) и нанесение его на кожу может существенно улучшить состояние кожных покровов и волос.

В этом материале мы расскажем обо всех особенностях, которыми обладает шоколад, а также способы включения его в ваш уход за кожей в домашних условиях.

Какой шоколад используется для косметических процедур?

Прежде чем говорить о полезных свойствах этого продукта, необходимо понимать, что мы говорим не о молочном шоколаде, не о плитках с содержанием какао. Речь идет о темном шоколаде, доля какао в котором превышает 70 %. А теперь перейдем к преимуществам темного шоколада для кожи.

Омолаживание

Благодаря антиоксидантам, входящим в состав шоколада, он защищает от свободных радикалов, которые способны вызывать пятна на коже. Какао является антиоксидантом, а также богато флавоноидами. Эти соединения содержат большое количество витаминов А, В1, С, Д и Е, которые обладают омолаживающим эффектом.

Снятие раздражений

Известно ли вам, что при местном применении шоколад обладает противовоспалительными свойствами? Независимо от того, используете ли вы бальзам для губ или другие средства по уходу за кожей на основе какао, эти продукты обладают мягким эффектом, направленным на снятие раздражения.

Натуральный увлажняющий крем

Благодаря наличию в составе какао олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот ваша сухая и раздраженная кожа станет мягкой и шелковистой после использования составов на основе шоколада. Это может быть домашняя маска для лица или любые другие увлажняющие продукты на основе любимого десерта.

Увеличивается выработка коллагена

Какао, основной ингредиент шоколада, уменьшает выраженность морщин и активизирует выработку коллагена, который сохраняет эластичность, защищает кожу от негативного влияния УФ-лучей. Благодаря наличию в какао-бобах большого количества магния, они стимулируют организм на выработку прогестерона, предотвращающего образование морщин.

Регенерация кожи

Если у вас катастрофически не хватает времени на регулярный уход за кожей, воспользуйтесь простыми процедурами с использованием шоколада, которые не займут у вас много времени.

Содержащийся в темном шоколаде кофеин помогает отшелушивать мертвые клетки, чтобы обнажить более свежий и нежный слой. Использование этого продукта замедляет признаки старения и защищает от солнечных ожогов.

А теперь несколько интересных рецептов с использованием шоколада.

Шоколадный пилинг

С помощью небольшого количества кокосового и миндального масла, коричневого сахара, какао-порошка и эфирного масла вы можете легко приготовить состав для отшелушивания, который сделает вашу кожу мягкой и гладкой. Такую процедуру можно проводить не только для лица, но и для всего тела.

Шоколадная маска для лица

Смешайте измельченный в пюре банан, натуральный жидкий мед и йогурт без добавок с какао-порошком. Тщательно размешайте массу и нанесите ее на кожу. В этом составе банан, мед и йогурт борются со свободными радикалами и обладают противовоспалительными свойствами, а какао придает коже шелковистость.

Порошковая основа под макияж

Какао-порошок высушивает кожу гораздо меньше, чем любая другая основа, приобретенная в магазине. Для изготовления этого продукта вам необходимо смешать 2 ложки (столовые) кукурузного крахмала, 1,5 ч.л. корицы, такое же количество какао и 5 капель эфирного масла, которое вы любите.

Бальзам для губ

Чтобы приготовить такой ароматный бальзам, вам необходимо подготовить воск, шоколадную стружку, витамин Е и масло какао.

Расплавьте воск, добавьте в него мелкую шоколадную стружку, несколько капель масла какао и витамина Е. Смешайте ингредиенты, вылейте в небольшую банку и заморозьте. Бальзам для губ готов.

Шоколадный кондиционер

Помочь волосам расти здоровыми, блестящими тоже поможет шоколад. Для приготовления натурального кондиционера потребуется лишь два ингредиента: какао-порошок и кокосовое масло.

Смешайте кокосовое масло (3/4 стакана) и какао (1/3 стакана), нанесите полученный состав на волосы после мытья шампунем. Оставьте его на четверть часа, а затем смойте.