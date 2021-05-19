 

Евгений Цыганов поделился новым фото с Юлией Снигирь и старшей дочерью

19.05.2021, 17:12, Разное
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42-летний Евгений Цыганов и 37-летняя Юлия Снигирь редко появляются где-либо вместе, и так же редко оба делятся фотографиями своих детей. Лишь по особенным поводам, как, например, дни рождения чад, актеры публикуют их фотографии. Вчера Евгений сделал исключение и опубликовал новый, черно-белый снимок возлюбленной со старшей дочерью.

Girls #fearangloathing #spb, – оставил он лаконичную подпись под кадром, намекнув, что они сейчас находятся в северной столице – Санкт-Петербурге.

На фотографии 16-летняя Полина Цыганова и 37-летняя Юлия Снигирь с новой короткой прической “пикси”, которую актриса сделала несколько дней назад, идут по одной питерской улиц. Одеты девушки одинаково – обе в футболках и летних панамах. А в очках Снигирь даже можно разглядеть отражение самого Цыганова.

Не секрет, что Юлия Снигирь и старшая дочь Евгения хорошо ладят друг с другом: полторы недели назад актриса даже опубликовала на своей странице в Instagram фото 16-летней Полины, и написала:

Это Полина Цыганова. Вот такие дела.Ее подписчики отметили, что Полина даже чем-то похожа на Юлию, хотя ее родная мама – бывшая гражданская жена Цыганова, Ирина Леонова.

Полина Цыганова

Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начали говорить в 2015 году: ряд СМИ сообщил, что ради Юлии Евгений ушел от своей гражданской супруги Ирины Леоновой, когда та была беременна их седьмым общим ребенком. В марте 2016 года Снигирь родила сына Федора, не сообщив прессе имя отца ребенка, а пресса, в свою очередь, приписала отцовство Цыганову. Недавно мальчику исполнилось 5 лет.

В начале сентября 2018 года у актеров случился официальный светский дебют в качестве пары: Юлия и Евгений впервые позировали фотографам вместе на премьерном показе фильма Авдотьи Смирновой “История одного назначения” в Москве. А зимой 2019 года Снигирь и Цыганов появились на премьере фильма в компании его детей от предыдущего брака с Ириной Леоновой – Веры, Георгия, Александра, Софии, Андрея и Никиты. 



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