 

Принц Чарльз дал первое интервью после смерти отца

19.05.2021, 17:12, Разное
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Известный борец за экологию окружающей среды, пионер органического земледелия, принц Уэльский Чарльз, создав в своих поместьях Хайгроув, Биркхолл и Кларенс образцовые экологические сады, в 2017 году взял на себя управление земельными делами Сандрингема. Сегодня на угодьях этой королевской резиденции в графстве Норфолк ведется стопроцентно органическое сельское хозяйство. В своем первом со дня смерти отца, принца Филиппа, интервью изданию Country Life, Чарльз рассказал, почему устойчивое, то есть экологическое и высокотехнологичное, сельское хозяйство, одинаково важно как для дикой природы, так и для обрабатываемой почвы, а главное для здоровья животных и человека.

С начала 1980-х годов, когда я впервые взял на себя ответственность за управление некоторыми землями в Хайгроуве, я сосредоточился на таком подходе к производству продовольствия, который позволил бы избегать влияния традиционной системы промышленного сельского хозяйства. Становится все более очевидным, что принципы индустриализации катастрофически воздействуют и на плодородие почвы и на биоразнообразиее, и на здоровье животных и людей, – сказал принц журналисту. Принц уверен, что системный подход к сельскому хозяйству в поместье площадью в 21 тысячу акров принесет выгоды не только экологии, но экономике.

Мне всегда казалось логично принять систему земледелия, которая работает с природой, а не против нее. Мы должны сделать все, чтобы землепользование было сосредоточено не только на производстве продовольствия, но и на сохранении природной среды. Устойчивый бизнес – это прибыльный бизнес, – сказал Чарльз.

Для удобрения почвы максимально естественным способом в поместье разводят овец, целое стадо в 3000 голов. Кроме того, здесь вместо старых – таких как сахарная свекла, которую невозможно выращивать органически, появились новые культуры. Программа, ориентированная на устойчивое землепользование, рассчитана на несколько лет.

Принц Чарльз начинал культивировать свой сад в усадьбе Хайгроув в соответствии с принципами органического земледелия в далекие 80-е. Позже на землях, принадлежащих наследнику короны, появилось предприятие по производству высококачественных органических продуктов под маркой Duchy Originals.



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