Blue Origin объявляет о самой высокой цене на место в своем первом космическом полете человека, которая в настоящее время составляет 2 миллиона долларов.

Blue Origin применяет новый подход к продаже первого доступного частного места для полета в космос на своей ракете New Shepard, с аукционом, который присудит место тому, кто предложит самую высокую цену. Компания использовала закрытый процесс торгов для первой части конкурса, но теперь она раскрывает сумму максимальной ставки, и с этого момента до 10 июня все онлайн-торги будут проводиться открыто.

Текущая максимальная ставка на желанное место составляет 1,4 миллиона долларов после процесса торгов, в ходе которого заявки подали 5200 претендентов из 136 стран. Blue Origin теперь будет принимать открытые ставки на своем веб-сайте, и текущая высокая ставка (которая уже составляет до 2 миллионов долларов на момент написания этой статьи) будет отображаться на видном месте для всеобщего обозрения.

12 июня состоится один финальный онлайн-аукцион среди оставшихся участников, которые зарегистрировались и готовы участвовать в соревнованиях по самой высокой цене на тот момент. Затем победитель получает место на тот первый рейс, который в настоящее время назначен на 20 июля и который будет включать других пассажиров, имена которых еще не названы, выбранных Blue Origin.

Космическая компания, основанная Джеффом Безосом, долгое время работала над этим моментом, но эта выигравшая заявка не является прямой выплатой для частного космического предприятия: вместо этого она жертвует сумму выигравшего предложения своему клубу будущего. некоммерческая организация, которая направлена ​​на поощрение детей к получению STEM-образования.

Это будет первый пилотируемый космический полет Blue Origin, и тот факт, что они открывают хотя бы одно место для представителей общественности, означает, что они чрезвычайно уверены в надежности суборбитальной многоразовой системы запуска New Shepard.