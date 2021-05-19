Рассмотрение: AppleiPad Pro 2021 года снова великолепен, но …

Если вы жили в нескольких местах своей жизни вы, вероятно, испытывали чувство переезда в новую красивую квартиру или дом — чистый холст комнат и пространств, наполненных возможностями. В большинстве случаев, если у вас нет денег, вы затем заполняете их всей той же старой потрепанной мебелью.

У меня было много такого опыта за эти годы. Когда я переехал из родительского дома, каждый предмет мебели, который у меня был, был сбережен, спасен или подарен. Мешалка веков и стилей, хорошо прожитая в тот день, когда я ее получил. Даже когда я женился и даже переехал, большая часть той же мебели пришла с собой.

В конце концов, многое из этого стало казаться слишком неуместным, и мы передали его и осторожно купили или изготовили вещи, которые, как нам казалось, представляли наш дом и находили отклик у нас. Но все же есть такая странная вещь, как тот потрепанный современный голландский журнальный столик, на который мы смотрим и вспоминаем липкую суматоху коктейлей караоке-вечеров в 20 и все еще липкие детские закуски 30-х годов.

Вот где сейчас iPad. Это красивый новый памятник командам инженеров и разработчиков оборудования. Apple которые продолжают работать на безумном уровне из года в год. Но он наполнен все еще функциональным, но чувствующим свой возраст программным обеспечением iPadOS. И с каждым днем ​​это становится все более неуместным.

Эта запись должна быть о том, что Apple в настоящее время отправлено, конечно. Это то, что потребители получают по почте, когда заказывают один сейчас. Но, AppleВсемирная конференция разработчиков состоится всего через пару недель, и я надеюсь еще раз взглянуть на этот iPad Pro в новом свете.

По иронии судьбы, одно из крупнейших обновлений оборудования для этой модели вызовет у меня относительно приглушенный отклик. Микросхема M1 абсолютно пузыри. Он обеспечивает ту же производительность, что и MacBook Pro M1 в тестах производительности, что делает AppleМодельный ряд больше зависит от форм-фактора и варианта использования, чем от чистой мощности. Но, откровенно говоря, прошлогодняя модель по-прежнему работает так же быстро почти во всех приложениях, которые я тестировал, и, конечно же, во всех моих повседневных рабочих процессах.

Да, он сверхмощный, и вы получаете новейший кремний, но обновляющие его сразу не заметят. В некотором смысле это сделано намеренно. В моем интервью в прошлом месяце с AppleДжон Тернус и Грег Джосвиак об iPad Pro отметили, что новая стратегия унифицированного процессора и агрессивно хороший дисплей создают накладные расходы, которыми, как они надеются, разработчики воспользуются.

Новые камеры iPad Pro просто фантастические, теперь и спереди, и сзади. очень удобство использования, и новая фронтальная камера особенно выигрывает от увеличения разрешения и новой широкоугольной оптики. Такой широкий угол делает видеозвонки на iPad Pro более удобными и удобными.

Это в сочетании с Center Stage, Appleновая управляемая машинным обучением функция, которая автоматически обрезает и центрирует вашу голову и плечи, сопровождая вас плавным и щадящим панорамированием и масштабированием, когда вы наклоняетесь, стоите и даже перемещаетесь по комнате в поле зрения камеры. Эта функция работает за счет использования фреймворков машинного обучения для обнаружения силуэта человека в кадре, а затем применяет «движения камеры» к этому виду при перемещении в кадре. В отличие от некоторых других функций автоматического масштабирования, Center Stage выглядит так, как будто там есть оператор виртуальной камеры, который помогает вам правильно кадрировать себя. Это действительно умно и очень красиво сделано — и на этот раз это одно из самых больших улучшений удобства использования iPad Pro.

И да, если вам интересно, это действительно много чтобы уменьшить проблемы с размещением камеры на iPad Pro. Камера остается в «верхнем центре» вертикально ориентированного iPad Pro, что означает, что она находится «посередине слева» в горизонтально ориентированной настройке с привязкой к клавиатуре. Это привело к затруднениям при видеозвонках с iPad. Центральная сцена не устраняет эти проблемы полностью, размещение рук по-прежнему остается проблемой, но она имеет большое значение, чтобы сделать ее более удобной. Между прочим, новые API-интерфейсы сделают эту функцию доступной для всех приложений для видеозвонков, а также есть некоторые небольшие улучшения в многозадачности, которые позволяют использовать многопанельные настройки без отключения видеозвонка в процессе масштабирования.

Я тестировал внешнее соединение Thunderbolt с ApplePro Display XDR, и он отлично работает. Дисплеи очень близки по возможностям, поэтому, помимо масштабирования, такая компоновка может оказаться очень полезной для профессионалов, работающих в конвейере с дисплеями XDR для целей цветокоррекции. Ограничение программного обеспечения iPad Pro, поддерживающее только зеркальный режим, все еще действует, увы, что делает использование этой функции немного подозрительным в большинстве ситуаций.

Говоря об экране, жидкокристаллический дисплей Liquid Retina XDR с мини-светодиодом, вероятно, является лучшим дисплеем, который когда-либо поставлялся на мобильный компьютер. Это просто фантастика. Ежедневная яркость при вождении хорошая, в среднем не более 600 нит, но полноэкранный HDR-контент, такой как видео или фотографии, позволяет дисплею увеличивать в среднем до 1000 нит с пиковым значением 1600 нит. Эта вещь яркая. Значительно улучшен просмотр HDR-контента при дневном свете. И это идет с включением всех стандартных вещей, таких как функции 120hz ProMotion.

10 000 мини-светодиодов на дисплее позволяют гораздо более точно локализовать черный цвет (потому что они могут полностью выключиться) и уменьшить цветение (хотя экстремальные тесты все еще показывают это). Они также обеспечивают заметно лучшую однородность яркости от края до края и улучшенный внеосевой просмотр контента на экране. Просто лучше во всех смыслах. Здесь отображается абсолютный золотой стандарт.

AppleНовая клавиатура Magic Keyboard работает практически так же, как и предыдущая версия, но теперь она белого цвета. Я также рад сообщить, что если у вас есть уже существующий, он работает совершенно нормально на новых моделях iPad Pro. Был небольшой шум, потому что Apple отметил, что размеры двух устройств не совпадают, поэтому старая клавиатура может не подходить идеально. Будьте уверены, что это, по сути, такая же точная посадка и идентичная функциональность. Единственный раз, когда что-либо из этого становится очевидным, — это если вы закроете его и очень, очень внимательно посмотрите на открытый конец, вы заметите, что зазор между краем корпуса и краем iPad Pro примерно на 1 мм меньше. Apple вероятно, чувствовал, что лучше раскрыть больше, чем что-либо здесь, но на самом деле это не проблема.

Белый цвет выглядит фантастически, особенно с серебристой моделью iPad Pro и белыми акцентами на окошках антенны. Это очень 2001 год (хотя айпады Кубрика были черными). Я полностью, на 100% ожидал, что эта вещь будет испорченной и грязной. На коробке есть предупреждение, что «цвет может переходить», и я бы этому поверил. На моем демонстрационном блоке еще не было заметных отметин, но я полагаю, что это просто вопрос времени.

Общее ощущение от клавиатуры по-прежнему отличное, действительно приятный набор текста и отличный маленький комплект, который следует учитывать в цене покупки любого iPad Pro, потому что это просто необходимо.

Другой стороной медали, которая не так хороша, является устаревшее программное обеспечение iPad. Это так же хорошо, как и в тот момент, когда я писал свой обзор iPad Pro в 2020 году — после этого я пришел к выводу, что «вы можете адаптироваться к нему, но могло быть и лучше». Это было год назад. Как человек, который последние два с половиной года использовал его как свою единственную портативную машину, я могу сказать вам, что это очень долгое время, чтобы ждать большого скачка в возможностях.

У меня очень простой вопрос о ПО для iPad. Я хочу ощутить такую ​​же бодрость энергии и чистую производительность ради максимальной производительности, которые демонстрирует аппаратная часть.

AppleАппаратное обеспечение iPad Pro работает как атлет в максимальной физической форме, опережающий его на три длины. Микросхема M1 и мини-светодиодный дисплей действительно неприкосновенны — приятно видеть, как все это совершенство упаковано в одно устройство.

К сожалению, программа не может обналичить эти чеки, в результате чего iPad Pro будет казаться идеальным домом с той же старой мебелью.

Apple проделал бесспорно невероятную работу с оборудованием iPad Pro 2021 года, но ему необходимо повысить уровень программного обеспечения. Как «опытный» пользователь, который большую часть года живет на iPad Pro, я привык к своим кладжам и тикам. Но здесь должна быть серьезная приверженность парадигме iPad. Интерфейс в виде панелей в настоящее время имеет так много вещей, которые можно рекомендовать как чрезвычайно быстрый и гибкий способ работы, но этого не происходит. Нет желания сказать: «Это новый способ работы, и вы научитесь ему».

Слишком большая часть текущего программного обеспечения iPad Pro склоняется к «долине возможностей». Место, где с пользователями по-прежнему обращаются так, как будто они не способны изучить способ работы с сенсорным управлением. Напротив, эти возможности на самом деле делают противоположное и мешают прогрессу.

Это напоминает мне аффорданс «уменьшить анимацию» в эпоху iOS 7. Когда Apple заново изобрел iOS, он переборщил с анимацией, чтобы сделать пользователю предельно ясным, что происходит, когда они нажимают на новый интерфейс на основе панелей. Ничего не было «медленнее» с точки зрения аппаратного обеспечения, но анимированные аффордансы, которые они добавили, были настроены слишком сильно и сделали это. Чувствовать помедленнее. Отключение этой анимации почти мгновенно сделало интерфейс более быстрым и полезным.

Apple в конце концов взяли под контроль эту анимацию, признав, что, возможно, люди действительно были готовы стать более продвинутыми пользователями сенсорного экрана.

Вот где сейчас находится iPad Pro, и больше всего раздражает несоответствие. Это одно из лучших компьютерных устройств, когда-либо созданных, и вы знаете, что оно способно на гораздо больше, чем позволяет ему в настоящее время. Apple всегда придерживался редакционной точки зрения, когда дело касалось программного обеспечения, и я это ценю. Но в настоящее время кажется, что такая позиция слишком консервативна, когда дело касается iPad Pro.

Поэтому жду WWDC, затаив дыхание. С таким высокоуровневым исполнением на аппаратной стороне вы должны представить, что пришло время для Apple чтобы сделать следующий шаг вперед с программным обеспечением для iPad. Когда это произойдет, и мы получим твердое представление о Appleвидение следующей волны работы с iPad, я вернусь к столу с еще одним взглядом.