Новый смартфон Honor Play 5 представлен официально

После недавнего отделения от бренда Huawei компания Honor наконец-то представила новую модель смартфона Play 5. Напомним, что разговоры о его грядущем выходе велись еще задолго до официальной презентации.

В данном гаджете производитель установил экран с диагональю 6,53 дюйма. Разрешение картинки на нем – 2400 на 1080 пикселей, а частота кадров – 60 Гц. Есть сканер отпечатков пальцев и камера на 16 Мп.

В смартфоне также использован процессор MediaTek Dimensity 800U. Емкость аккумулятора не очень большая, но достаточная – 3800 мАч. К нему, кстати, прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт. Масса смартфона составляет 176 г. Цена колеблется в пределах от 325 до 360 американских долларов.