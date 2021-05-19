 

Новый смартфон Honor Play 5 представлен официально

19.05.2021, 17:04, Новости дня
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После недавнего отделения от бренда Huawei компания Honor наконец-то представила новую модель смартфона Play 5. Напомним, что разговоры о его грядущем выходе велись еще задолго до официальной презентации.

В данном гаджете производитель установил экран с диагональю 6,53 дюйма. Разрешение картинки на нем – 2400 на 1080 пикселей, а частота кадров – 60 Гц. Есть сканер отпечатков пальцев и камера на 16 Мп.

В смартфоне также использован процессор MediaTek Dimensity 800U. Емкость аккумулятора не очень большая, но достаточная – 3800 мАч. К нему, кстати, прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт. Масса смартфона составляет 176 г. Цена колеблется в пределах от 325 до 360 американских долларов.



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