 

Количество активных устройств на Android превысило 3 миллиарда

19.05.2021, 17:04, Новости дня
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По данным компании Google, в мире сейчас эксплуатируется уже более трех миллиардов мобильных устройств, на которых установлены разные версии операционной системы Android. Таким образом, данная ОС является самой популярной, отмечают эксперты.

Напомним, что компания Apple не так давно сообщила о миллиарде активных iPhone. Они, как известно, используют собственную фирменную операционную систему. Кстати, именно iPhone наиболее популярны в обеспеченных странах.

По словам экспертов, мы имеем дело с предпочтениями жителей стран так называемого золотого миллиарда и остального мира. Если обратить внимание на этот фактор, становится понятно, почему устройств на Android в три раза больше.



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