Пассивное курение приводит к когнитивным нарушениям и снижению массы тела, особенно у мужчин

Недавно проведенное новое исследование профессорами Орегонского университета здоровья и науки показало, что влияние ядовитых компонентов, содержащихся во вторичном табачном дыму, влечет за собой снижение массы тела и прочие когнитивные нарушения, затрагивающие в первую очередь мужчин.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого специальный «курительный робот» десять месяцев ежедневно скуривал 20 сигарет в присутствии 62-ух грызунов. Лаборатория OHSU, где проводились исследования, вентилировалась. В ходе исследований проводился анализ ткани легких и коры мозга мышей. В результате было выяснено, что при пассивном курении негативное влияние на когнитивные функции самцов гораздо сильнее. Также подопытные грызуны показывали потерю массы тела и наличие изменений метаболических путей мозга, связанных с процессами химических реакций.

До этого также проводились подобные эксперименты, и самый долгий из них длился порядка трех месяцев.

При пассивном курении уже давно выявлялось развитие деменции у людей, но результаты нового исследования проверили и закрепили правильность этой теории. Экспертами также были выявлены ярко различимые изменения в области гиппокампа мозга у представителей мужского пола в сравнении с женским.

Публикация с результатами исследования представлена в одном из разделов журнала Environmental Health Perspectives.

Источник: glas.ru