 

Россиянам объяснили правила выбора отечественной вакцины против коронавируса

19.05.2021, 16:58, Разное
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Российские исследователи создали сразу несколько препаратов для профилактики заражения коронавирусом. Эксперты объяснили, как правильно выбрать отечественную вакцину.
Из-за пандемии COVID-19 исследователи всей планеты были вынуждены искать средство для лечения, а также профилактики заражения тяжелым заболеванием. Российские микробиологи разработали сразу несколько вакцин, как выбрать оптимальную, пояснил иммунолог Владислав Жемчугов. В первую очередь, он обращает внимание, что говорить о «лучшей» не правильно, поскольку все препараты качественные, их применение показало одинаковую эффективность. При выборе же вакцины стоит руководствоваться исключительно индивидуальными особенностями организма. Помочь в определении оптимального средства может лечащий врач на основании инструкции к прививочному препарату и медицинской информации о пациенте.

«Спутник-V» имеет вирусную основу, выделенную из обезвреженных частиц человеческого аденовируса. Вакцина кодирует фрагмент S-белка SARS-CoV-2 с помощью специальной вставки, вызывая правильную реакцию иммунитета. Среди его побочных эффектов Жемчугов называет наличие головной боли и ломоты суставов, слабость и повышение температуры тела, тошноту и снижение аппетита. Его нельзя колоть беременным и несовершеннолетним, а также кормящим матерям.

В «ЭпиВакКороне» содержится три пептида, распознавая которые, иммунные клетки вырабатывают антитела. Побочные эффекты этого средства аналогичны со «Спутником-V», однако здесь необходимо также учитывать опасность возникновения злокачественного заболевания крови. «КовиВак» состоит из полноценного, но деактивированного вируса. Как «побочка», так и противопоказания в случае его выбора сходны с вышеуказанными двумя другими вакцинами. Собираясь делать прививку, следует обязательно учитывать, что укол вакцины от коронавируса исключается при наличии хронических заболеваний, острых инфекциях, а также разного рода аллергиях.

Источник: rueconomics.ru



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