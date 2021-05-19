Дмитрий Певцов заявил о «дебилизации населения» высокорейтинговыми телешоу

Российский актер Дмитрий Певцов поделился своим мнением о современной отечественной культуре, развивающейся по западным шаблонам. Он убежден в том, что высокорейтинговые телешоу, а также интернет-контент служит «дебилизации населения».

Популярный актер театра и кино Дмитрий Певцов прокомментировал состояние современной культуры в России. По его мнению, содержательность и уровень программ на телевидении, а также развлекательного контента в интернете, имеет огромное значение на развитие общества. Шоу, которые можно найти на большинстве каналов и в Сети? отнюдь не способствуют повышения духовности граждан.

Более того, Певцов назвал эффект, который оказывает на россиян сфера развлечений, «дебилизацией». Скандальные программы на ТВ, ютюберы и тиктокеры сейчас занимают все больше места, вытесняя действительно качественный продукт. Для артиста, ведущего активную общественную деятельность, такое положение представляется недопустимым.

При этом Дмитрий Певцов акцентировал внимание на том, что низкокачественные передачи демонстрируют неприемлемый уровень не народа, а лишь телеканалов. Менеджмент шоу-программ, формирующий сетку вещания, ориентируется только на быструю финансовую выгоду. Следуя западным стандартам, продюсеры развлекательных передач идут самым простым путем, ставя себе целью только обогащение. О каком-либо развитии культуры, духовности и морали пока нет даже речи.

Источник: slovodel.com