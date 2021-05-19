 

Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев, если станет министром

19.05.2021, 16:56, Новости дня
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Он предложил комитету после голосования в Верховной Раде провести встречу, на которой “четко проговорить вызовы и задачи, которые ставим перед Минздравом, чтобы выполнить прежде всего предвыборную программу президента, во вторую очередь – все обязательства, которые брала на себя партия “Слуга народа”, комитет и Минздрав”.

“Основные задачи мои – преодоление эпидемии коронавирусной болезни и ее последствий, которые будут нас сопровождать как минимум пять лет”, – сказал Ляшко. 

Побороть эпидемию он намерен двумя путями: наращиванием темпов вакцинации в краткосрочной перспективе и за летний период “подготовить качественно новую готовность реагирования системы здравоохранения на инфекционные заболевания и эпидемии”. 

Замминистра спросили, каким будет его первый шаг в случае назначения на должность. 

“Я даю обещание в летний период – первые 100 дней вакцинировать [от COVID-19] 10 млн украинцев”, – ответил он. 

Ляшко спросили, уверен ли он в своем обещании, замминистра повторил свое обещание, а потом уточнил: “10 млн прививок – я сказал двойные дозы, это 5 млн украинцев. Но это как минимум гарантированно”. 

Контекст:

Верховная Рада проголосовала за увольнение Максима Степанова с должности министра здравоохранения 18 мая. Он занимал эту должность с 30 марта 2020 года. В Верховной Раде за этот год несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

Основной причиной отставки Степанова глава правительства Денис Шмыгаль называл неудовлетворительные темпы вакцинации, а также ситуацию с поставками вакцин. По его словам, 2,3 млн доз вакцин от COVID-19, которые на данный момент получила Украина, “сложно назвать эффективной работой министра здравоохранения”.

О том, что преемником Степанова может стать его заместитель Ляшко, писали СМИ, а затем подтвердил глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

19 мая Шмыгаль подал в Раду представление о назначении Ляшко главой Минздрава. Профильный комитет рекомендовал парламенту назначить Ляшко. 

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Пока в Украину завезли около 2,3 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, очередная партия прибыла 18 мая (122,8 тыс. доз Pfizer/BioNTech по программе COVAX). 

К утру 19 мая в стране сделали почти 995 тыс. прививок (более 957 тыс. человек получили первую дозу, 37,5 тыс. – завершили вакцинацию). Максимальное количество введенных за сутки доз – 73,4 тыс.  

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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