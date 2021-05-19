 

“Какая-то падлюка подумала, что я – фейк”. Jerry Heil пожаловалась, что ее заблокировали в приложении для знакомств

19.05.2021, 16:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я так отчаянно пыталась найти свою судьбу, но какая-то падлюка подумала, что я – фейк, и пожаловалась на страницу”, – написала артистка.

По словам Jerry Heil , вопреки этому, она планирует отправиться на прогулку с человеком, которого знает “дофига времени” и у которого нет аккаунта в Instagram.

“Никогда бы не подумала”, – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * YouTube & TikTok: JERRY HEIL (@thejerryheil)

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”. 

В марте 2020 года артистка призналась, что в свои на тот момент 24 года остается девственницей, так как “боится интимных отношений”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине

02.10 / Русские американцы потребовали убрать провокационный плакат в Нью-Йорке

12.10 / Китай счел правомерными «опасные действия» у оспариваемых Японией островов

24.07 / Эксперт – «исторический» саммит ЕС стал театральной ширмой для маскировки его проблем

11.01 / Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19

28.11 / Студентам Подмосковья продлили удаленку до 13 декабря

10.05 / “Похож на круг”. Уилл Смит показал, насколько растолстел за время карантина, и начал борьбу с лишним весом

04.03 / Der Spiegel – за «Альтернативой для Германии» установят слежку

24.08 / Дебют нового Volkswagen Passat состоится в 2023 году

10.05 / В РФ создадут умный браслет для диабетиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика