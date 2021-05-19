“Какая-то падлюка подумала, что я – фейк”. Jerry Heil пожаловалась, что ее заблокировали в приложении для знакомств
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“Я так отчаянно пыталась найти свою судьбу, но какая-то падлюка подумала, что я – фейк, и пожаловалась на страницу”, – написала артистка.
По словам Jerry Heil , вопреки этому, она планирует отправиться на прогулку с человеком, которого знает “дофига времени” и у которого нет аккаунта в Instagram.
“Никогда бы не подумала”, – резюмировала она.
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Контекст:
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.
В марте 2020 года артистка призналась, что в свои на тот момент 24 года остается девственницей, так как “боится интимных отношений”.
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