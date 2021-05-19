 

В Черкассах во двор депутата горсовета бросили коктейль Молотова, загорелся дом

19.05.2021, 16:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что загорелась часть здания, пострадала мебель. В это время семья депутата была в доме, но никто не пострадал. 

Сам Мельник не смог предположить, кому понадобилось нападение. “Среди причин можно сказать “профессиональная деятельность”, но в последнее время у меня все было хорошо как на работе, так и в депутатской деятельности. Поэтому трудно сказать, какие могут быть мотивы у нападающих”, – прокомментировал он. 

На инцидент отреагировал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он в Facebook выразил возмущение действиями неизвестных злоумышленников и призвал правоохранителей оперативно и объективно расследовать происшествие.

https://www.facebook.com/merbondarenko/posts/913571502554555

В свою очередь, в полиции Черкасской области сообщили, что открыли уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

По данным правоохранителей, инцидент произошел около часа ночи. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и отправила их на экспертизу.

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1121845784967620

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Языковой законопроект Бужанского осенью не вынесут на голосование – нардеп Кравчук

19.04 / Ученые рассказали, как восстанавливается тундра после пожаров

30.03 / Речь президента Египта прервали гудки радовавшегося разблокировке Суэцкого канала российского судна

28.07 / Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

27.12 / Sky News – «исторический момент» — в ЕС началась массовая вакцинация от COVID-19

24.12 / Стало известно о «значительных уступках» Британии в сделке с ЕС

30.01 / В Украине за сутки подтвердили почти 4,7 тыс. случаев COVID-19

02.07 / S7 отреагировала на сообщения о сближении самолетов над Ростовом-на-Дону

11.02 / “Должна быть крайней мерой”. Байден о применении военной силы США в мире

07.01 / В Британии Трампа обвинили в беспорядках в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика