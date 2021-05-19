В Черкассах во двор депутата горсовета бросили коктейль Молотова, загорелся дом

Отмечается, что загорелась часть здания, пострадала мебель. В это время семья депутата была в доме, но никто не пострадал.

Сам Мельник не смог предположить, кому понадобилось нападение. “Среди причин можно сказать “профессиональная деятельность”, но в последнее время у меня все было хорошо как на работе, так и в депутатской деятельности. Поэтому трудно сказать, какие могут быть мотивы у нападающих”, – прокомментировал он.

На инцидент отреагировал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он в Facebook выразил возмущение действиями неизвестных злоумышленников и призвал правоохранителей оперативно и объективно расследовать происшествие.

https://www.facebook.com/merbondarenko/posts/913571502554555

В свою очередь, в полиции Черкасской области сообщили, что открыли уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около часа ночи. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и отправила их на экспертизу.

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1121845784967620

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