Зеленский и премьер Эстонии подписали заявление, в котором зафиксирована готовность страны поддержать вступление Украины в ЕС

“В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства”, – отметили в ОПУ.

Президент Украины рассказал премьер-министру Эстонии о стратегической цели Украины стать полноправным членом ЕС.

Зеленский поблагодарил премьера Эстонии за поддержку страной суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности – во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах, а также за за постоянную помощь в медицинской реабилитации украинских военнослужащих в выделение финпомощи в размере €500 тыс. на гуманитарные цели в Донецкой и Луганской областях.

“Знаю, что вчера вы были на Донбассе, в частности на КПВВ “Станица Луганская” и “Счастье”. Я благодарю вас за это и от себя лично, и от всех граждан Украины. Для меня важно, чтобы лидеры других стран приезжали и видели воочию ситуацию на Донбассе, видели наше отношение к гражданам, которые живут на контролируемой украинскими властями территории”, – сказал Зеленский.

Также на встрече шла речь о том, что Эстония готова приобщиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины.

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