 

В Федерации работодателей Украины выступили против законопроекта Минфина об изменениях в Налоговый кодекс

19.05.2021, 16:56, Новости дня
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В ФРУ напомнили, что по закону изменения в Налоговый кодекс должны вводиться за шесть месяцев до начала нового бюджетного года. 

“Но еще хуже, что по имеющейся у работодателей версии законопроекта под лозунгами увеличения поступлений в бюджет, закрытия пробелов, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги, и обещаниями, что изменения не коснутся малого и среднего бизнеса, правительство предлагает принять изменения, не подкрепленные никакими реальными экономическими расчетами, которые не предусматривают системных и последовательных изменений, а являются хаотичным набором различных инициатив, значительная часть которых в случае их принятия будет иметь негативные последствия для бизнеса из различных секторов экономики и для экономики в целом. Прежде всего он направлен на причинение вреда легальному бизнесу, который платит налоги на общей системе налогообложения – независимо от размера конкретных налогоплательщиков”, – подчеркнули в Федерации.

Специалисты ФРУ пришли к выводу, что большая часть положений документа является неприемлемой и в случае его принятия Верховной Радой нанесет существенный вред экономике Украины.

Авторы обращения призвали власть “вернуть законотворческую деятельность в правовое русло” и привлечь к разработке изменений в Налоговый кодекс Украины социальных партнеров, а также организовать публичное обсуждение проекта закона.

Контекст:

Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Предполагается, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год.

Законопроект охватывает ряд сфер налогообложения и предполагает в том числе изменение ставок отдельных налогов, а также рентных платежей по добыче полезных ископаемых, вносит изменения в порядок сбора акцизного налога, плату за пользование землей, администрирование налогового долга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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