Россия бросила перчатку — NZZ о новом дипломатическом оружии Москвы

Россия использует на внешнеполитической арене новое дипломатическое оружие, а именно список недружественных стран, пишет Neuе Zürcher Zeitung. Причём попадание в него Чехии служит симптомом того, что отношения Москвы и Брюсселя нарушены. В Европе в этой мере видят вызов и «бросок перчатки», рассказывает швейцарское издание.



Reuters

Россия испытывает новое «дипломатическое оружие», а именно список недружественных стран, пишет Neuе Zürcher Zeitung. Пока что в него входят только США и Чехия, но другие государства не могут вздохнуть с облегчением, так как перечень будет пополняться в зависимости от изменений в политической ситуации, объясняет автор статьи Маркус Акерет.

Последствия для тех, кто оказался в списке, носят пока что чисто бюрократический, но очень ощутимый характер. Их дипломатическим представительствам на территории РФ запрещено нанимать на работу россиян, а без этих сотрудников они зачастую не могут функционировать. Посольство США уже заявило, что будет предоставлять своим гражданам только консульские услуги. Также там будут выдавать только дипломатические визы, что вызвало беспокойство и недовольство уже у самих россиян.

Меры Кремля ударили не только по иностранным государствам, но и по собственной стране, продолжает издание. У кого-то сорвалась поездка, у кого-то планы на учёбу за границей. В экономически напряжённое время сотни граждан РФ лишились хорошего дохода. При этом зеркальных мер Москве можно не опасаться, ведь её представительства не нанимают на работу местных.

Новый «внешнеполитический инструмент» вызвал недовольство в дипломатических кругах. Многие сочли, что эта инициатива нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. При этом никто не знает, какое именно неправильное поведение может привести к попаданию в список и что нужно сделать, чтобы избавиться от стигмы. Непонятно и то, считаются ли все остальные государства, которых нет в перечне, автоматически дружественными. Эксперты считают, что такой список существенно ограничивает дипломатические возможности Москвы. Но в Кремле убеждены, что это справедливый ответ на неуважительное и неподобающее поведение других государств. Это даже в некотором смысле воспитательная мера, чтобы страны понесли ответственность за свои действия.

Бывший президент страны Дмитрий Медведев назвал происходящее «новой холодной войной», при этом обвиняет в неготовности идти на компромиссы и враждебности исключительно другую сторону. Появление же в списке Чехии выглядит как симптом того, что отношения РФ и ЕС нарушены. В Брюсселе считают, что таким образом Москва бросила европейцам вызов, «перчатку». Список и враждебная риторика говорят о том, что РФ «окапывается во внешней политике». Сейчас это касается только дипломатии, но стигма недружественной страны в долговременной перспективе может навредить взаимопониманию между народами.