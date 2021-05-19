 

Newsweek – на Галапагосских островах упала знаменитая скала Арка Дарвина

19.05.2021, 16:44, Новости дня
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Знаменитая скала, получившая название от учёного Чарльза Дарвина и находившаяся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась на Галапагосских островах, пишет Newsweek. Власти называют причиной естественную эрозию.


Reuters

Знаменитая скала Арка Дарвина на Галапагосских островах обрушилась в море, пишет Newsweek. Это необычное природное образование, названное в честь учёного Чарльза Дарвина, было в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно считалось одним из самых впечатляющих мест для дайвинга в мире.

О разрушении природной достопримечательности объявили в Министерстве Эквадора по окружающей среде. Там отметили, что это произошло из-за естественной эрозии.

Туристы в большом количестве приезжали сюда, чтобы увидеть уникальную флору и фауну. В местных водах водятся китовые акулы, акулы-молоты, зелёные черепахи, скат манта, дельфины. Кроме того, там обитают самые большие черепахи в мире.

Благодаря такому богатому биоразнообразию, эти острова вдохновили Дарвина на создание его теории эволюции. Сам архипелаг состоит из 234 островов, заливов и скал, находится в Тихом океане примерно в тысяче километров от побережья Эквадора.

В соседнем Пуэрто-Рико из-за землетрясения в 2020 году разрушилась скала на Плайя Вентанас. Это была ещё одна природная достопримечательность, популярная среди туристов, напоминает Newsweek. 



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