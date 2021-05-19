 

Насиловали детей из интерната: в Ивановской области поймали ещё одного члена банды педофилов

19.05.2021, 16:34, Разное
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В Ивановской области арестовали заместителя председателя совета Ассамблеи народов России и бывшего заместителя директора музыкальной школы Николая Бухонина. По версии правоохранителей, он являлся членом банды педофилов.

Незадолго до этого был задержан бывший директор коррекционной школы-интерната для детей-сирот Александр Цымбалюк. Мужчин подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении воспитанников интерната. На преступников жаловались многие: к примеру, одна из бывших учениц школы рассказала, что потеряла девственность на даче у Бухонина, сообщает Пятый канал.



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