Насиловали детей из интерната: в Ивановской области поймали ещё одного члена банды педофилов

В Ивановской области арестовали заместителя председателя совета Ассамблеи народов России и бывшего заместителя директора музыкальной школы Николая Бухонина. По версии правоохранителей, он являлся членом банды педофилов.

Незадолго до этого был задержан бывший директор коррекционной школы-интерната для детей-сирот Александр Цымбалюк. Мужчин подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении воспитанников интерната. На преступников жаловались многие: к примеру, одна из бывших учениц школы рассказала, что потеряла девственность на даче у Бухонина, сообщает Пятый канал.