Для каждой формы лица – свои серьги: стилисты показали, как правильно выбрать украшения

Чтобы создать красивый и эффектный образ, очень важно не только правильно подобрать одежду и обувь, большое значение имеет прическа и украшения. Украшения желательно носить, исходя из формы лица, так как только в этом случае, вы можете быть уверенными в том, что выглядите просто фантастически.

Несмотря на то что многие выбирают серьги, исходя из моды и собственных предпочтений, овал лица в этом процессе играет важную роль. Дело в том, что украшения привлекают внимание к нашим чертам. Они помогают создать достаточно сильные визуальные эффекты – подчеркнуть скулы и симметрию лица. Идеальные серьги позволят вам внести гармонию во внешность, поэтому так важно научиться их правильно выбирать.

Круглое лицо

Идеальными серьгами будут те, которые помогут визуально создать эффект удлинения. Весь секрет заключается в том, чтобы добавить длину и несколько размыть ширину лица.

Чтобы добиться такого эффекта, стоит избегать круглых сережек и отдать предпочтение удлиненным вариантам. Они помогут визуально вытянуть лицо.

Лицо в форме сердца

Такая форма предполагает, что ширина лба больше ширины скул, а подбородок достаточно узкий.

Идеальными серьгами будут те, которые несколько уравновешивают объем на уровне подбородка. Нужно приобрести аксессуары, расширяющиеся книзу. Например, треугольные или каплевидные.

Прямоугольное лицо

Такая форма лица отличается достаточно выдающимися скулами и сильной челюстью. Выбирая серьги, стоит отдать предпочтение украшениям круглой формы или с удлиненным или округлым узором.

Нужно избегать моделей с четко очерченными углами или выраженными геометрическими формами.

Ромбовидное лицо

Для такой формы лица характерно, что область вокруг глаз является самой широкой частью. Лоб при этом повторяет форму подбородка.

Чтобы получился красивый, эффектный и гармоничный образ, очень важно сбалансировать и несколько сгладить все углы. Хорошим вариантом в таком случае станут серьги, состоящие из нескольких частей или те, которые прилегают к мочке уха. Также подойдут украшения с камнями внизу.

Овальное лицо

Женщинам, у которых овальная форма лица, можно сказать, повезло, так как им подходит практически любой тип сережек.

Правда им желательно избегать слишком длинных украшений, потому что они могут создать дополнительный эффект удлинения. В остальном же разрешено совершенно все. Вы будете выглядеть просто фантастически, независимо от того, какую именно модель сережек выберете.