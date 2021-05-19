Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России

Ситуация с распространением коронавируса в стране непростая, однако нет оснований для введения локдауна, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ситуация с коронавирусом остается непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ. Никаких оснований, на мой взгляд, для введения жестких ограничительных мер, локдауна нет и, я надеюсь, что их не возникнет», – передает ее слова ТАСС.

По словам Матвиенко, нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с коронавирусом. «Могу твердо сказать, ссылаясь на аргументированное мнение специалистов и экспертов, что введение десятидневных каникул, которые были введены по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, было оправданным и сыграло положительную роль», – отметила она.

За минувшие сутки в РФ выявили 7920 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания.