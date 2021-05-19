 

Москвичку госпитализировали с отравлением хлором после посещения бани

19.05.2021, 16:16, Новости дня
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Девушку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с ожогом гортани после посещения банного комплекса в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщил источник в правоохранительных органа.

Как рассказал источник РИА «Новости», москвичка отдыхала со своими друзьями в банном комплексе 8 мая. Компания чувствовала, что в помещении распространяется запах хлора, однако никто не придал этому значению. Отмечается, что на следующий день девушка, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь. По данным источника, у нее установили ожог гортани, после она была госпитализирована.

Проверку начала столичная прокуратура. В ходе проверки предполагается установить все причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку исполнения требований по безопасности услуг.

Случай отравления хлором случился ранее под Пензой. 24 апреля в бассейне города Нижний Ломов хлором отравился 21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро детей были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело. Следователи задержали подозреваемого замдиректора спортшколы. По предварительным данным, мужчина был пьян на рабочем месте и влил кислоту в емкость фильтровального оборудования с хлором, который испарился и через вентиляцию попал в воздух помещение бассейна.

Тренера Елену Демину, которая спасла отравившихся детей наградят орденом «За заслуги перед Пензенской областью» первой степени.



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