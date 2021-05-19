Психотерапевт рассказал о методах лечения чиновников от коррупции

У склонности чиновников к коррупции есть психологические причины, которые поддаются лечению, сказал газете ВЗГЛЯД президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Виктор Макаров.

В Испании запустили экспериментальную реабилитационную программу, во время которой чиновники, осужденные за коррупцию и «неспособные перестать воровать», будут посещать сеансы групповых терапий, сообщила газета The New York Times. Главной целью проекта является «возвращение» экс-чиновников обратно в общество.

«Испокон времен руководящим чинам свойственно присваивать не принадлежащие им ценности. Так происходит, потому что много соблазнов. И, на мой взгляд, на это, однозначно, есть психологические причины», – говорит Макаров. Этих причин много, начиная от поверхностных из разряда «хочется», «не могу удержаться», и заканчивая самыми глубокими, которые связаны со смыслом жизни, считает профессор.

«Поэтому с чиновниками, уличенными в коррупции или воровстве, очень важно проводить индивидуальную диагностику, а затем и индивидуальную и групповую терапию», – рассказывает психотерапевт. Так, если у человека воровство или тяга к коррупции на уровне зависимости, то его можно частично «излечить», но после его все равно уже нельзя допускать ни на какую административную должность, считает собеседник. Однако чаще это мания находится на уровне обычного человеческого соблазна.

«Россиянам, например, свойственна национальная черта «любовь к халяве». Да и во многих других странах люди идут на высокую должность с целью обогатиться, они одержимы идеей. Поэтому в нашей стране вполне можно было бы применять такой же метод, на который решилась Испания, чтобы работать с оступившимися чиновниками», – полагает Макаров.

В российских реалиях, по мнению эксперта, вполне можно было бы применять во время групповой терапии чиновников гештальт техники отреагирования эмоций, техники транзактного анализа, а также изучения собственной личности и обнаружения, в какой части личности есть проблемы, позволяющие взять чужое. Затем необходимо построение сценария персонального будущего коррупционера без того, чтобы он вновь был одержим страстью присваивать себе чужое.