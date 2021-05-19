«Нас хотят убить, и для этого все средства хороши»

Соучредитель Tut.by Кирилл Волошин — об обысках у журналистов и об уголовном деле против редакции.



Кирилл Волошин. Фото из личного архива

Утром 18 мая силовики пришли в редакцию одного из крупнейших независимых изданий Беларуси Tut.by. Обыски решили устроить на следующий день после годовщины смерти основателя издания Юрия Зиссера.

Комитет госконтроля Беларуси также пришел в здание компании Hoster.by и офис портала по продаже автомобилей Av.by. Кроме того, «налоговые полицейские» обыскали региональные бюро Tut.by и дома журналистов, включая квартиру главреда портала Марины Золотовой.

Белорусские силовики покидают квартиру главреда портала TUT.BY Марины Золотовой

Перед отъездом на допрос Золотова успела сказать, что она, директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и главбух компании Анжела Ассад стали фигурантами уголовного дела. Помимо нее, силовики увезли журналистку Елену Толкачеву и директора Hoster.by Сергея Повалишева. Правозащитный центр «Весна» сообщил, что вдова основателя TUT.by Зиссера Юлия Чернявская находится под конвоем в приемном отделении горбольницы Минска № 1. На момент написания текста она оставалась там.

Сам портал Tut.by заблокировали, а офис — опечатали. У журналистов остались только соцсети издания и «зеркало» сайта.

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Власти Беларуси заявили, что происходящее связано с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК РБ).

Соучредитель портала Кирилл Волошин рассказал «Новой газете», как власти громят пионеров интернет-медиа Беларуси с 20-летней историей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Волошин, предприниматель и соучредитель Tut.by

Сейчас мы не знаем точно, к скольким людям вообще пришли с обысками, потому что часть из них не была задержана в офисах. Идут обыски в «Автомалиновке», задержали директора стартапа Rocket Data [Дарью Данилову] — у нее, по большей части, работают бывшие сотрудники [Tut.by]. Среди региональных бюро Tut.by обыскали Брест, Гомель, Могилев и так далее, там новостные службы. Заблокирован офис, кого-то оттуда увезли, кого-то не увезли, не очень понятно, так как не все выходят на связь. Мы пытаемся выяснить детали, всех обеспечить адвокатской поддержкой.

Как вели себя силовики и что конкретно они изъяли — тоже неизвестно. Обыски у редакторов закончились изъятием техники. Не знаю, может быть, они находили какую-то документацию, но редакторы, естественно, не ведут никакой бухгалтерии. Силовики ищут что-то, связанное с якобы недоплатой налога.

Я не знаю, когда возбудили дело, но сегодняшним решением нас вывели из ПВТ («Парк высоких технологий» — особый налоговый режим для IT-компаний БеларусиПарка высоких технологий; департамент финансовых расследований КГК Беларуси заявляет, что Tut.by получил статус резидента ПВР в 2019 году. — Ред.). И одновременно с этим пришел департамент финансовых расследований. В то же время почему-то пришли к Hoster.by. Как это могло произойти — понятия не имею. Единственное объяснение — нас хотят убить, и для этого все средства хороши. Компания всегда работала «по-белому», это наш принцип. Более того, операционный директор компании Людмила Чекина, которая также не выходит на связь, — юрист по образованию.

Оставаться теперь в стране или нет — это решение каждого сотрудника. Безусловно, мы постараемся всем помочь. На данный момент наш домен заблокирован, заблокирован и сайт. Пока что новостная лента будет обновляться в социальных сетях и, возможно, в мобильных приложениях.

В фойе офиса TUT.BY

СПРАВКА

Медиапортал Tut.by и провайдер хостинга Hoster.by основаны программистом и бизнесменом Юрием Зиссером. Он скончался от рака 17 мая прошлого года. Сайт автомобильных объявлений av.by («Автомалиновка») в 2017 году приобрела инвестиционная компания «Зубр Капитал». Его объединили с конкурирующим сервисом а.tut.by (принадлежал Tut.by).

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ОБНОВЛЕНИЕ

Жена программиста Виталия Калиновского Ирина сообщила, что у него прошел обыск, после чего его увезли. Она предположила, что происходящее тоже связано с делом против Tut.by. Позже в редакции сообщили, что задержаны не менее 13 сотрудников издания.

Мария Ефимова

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