Unbounce препятствует Snazzy.ai добавить автоматический копирайтинг на платформу

Unbounce, стартап из Ванкувера, наиболее известный тем, что помогает маркетологам создавать автоматические целевые страницы, добавил сегодня утром новую морщину, когда объявил о приобретении Snazzy.ai, стартапа по автоматизированному копирайтингу на ранней стадии. Обе компании не разделили условия.

Директор по стратегии Unbounce Тамара Громински говорит, что ее компания сосредоточена на том, чтобы помогать клиентам конвертировать их клиентов в продажи, а с Snazzy она получает довольно изящную технологию, основанную на технологии искусственного интеллекта GPT-3.

«Сейчас мы сосредоточены на создании программного обеспечения для анализа конверсии, которое позволит маркетологам работать с машинами, чтобы по-настоящему раскрыть их истинный потенциал конверсии. […] и мы увидели огромную возможность со Snazzy сосредоточиться на создании контента и пространстве для создания копий, чтобы помочь нам ускорить эту стратегию », — пояснил Громинский.

Она отмечает, что продукт действительно нацелен на маркетолога широкого профиля, отвечающего за надзор за целевыми страницами и отвечающего за ряд задач, включая написание текста. «Средний клиент Unbounce не является специализированным копирайтером, поэтому они не тратят [their work] дневная письменная копия. Мы бы считали их специалистом по маркетингу широкого профиля или кем-то, кто отвечает за широкий спектр маркетинговых обязанностей », — сказала она.

Соучредитель Snazzy Крис Франц говорит, что эта технология на самом деле помогает людям начать работу, а затем они могут корректировать результаты по мере необходимости. «Самым сложным всегда было получить эту первую строку, эту первую страницу, первую пару слов — и мы полностью это исключаем. Это не всегда может приводить к отличной копии, но с другой стороны, вы всегда можете нажать кнопку еще раз и попробовать еще раз », — сказал он.

Франц говорит, что с такой большой конкуренцией в этой сфере он и его соучредитель чувствовали, что они могут построить рынок намного быстрее в рамках более крупной и широкой маркетинговой платформы, такой как Unbounce.

«Мне нравится видение Тамары будущего Unbounce. Я думаю, у нее очень амбициозное видение. Она продала мне это в самом начале процесса. В то же время в этой сфере была большая конкуренция, и иметь ключевое отличие от такой компании, как Unbounce, которая имеет десятилетний опыт маркетинга и большое доверие в этом сообществе, я думаю, что это очень мощный клин. которые мы можем использовать для дальнейшего расширения нашей аудитории », — сказал Франц.

Этот инструмент позволяет вам писать различные копии от целевых страниц до рекламных объявлений Google. Компания запустила альфа-версию в октябре прошлого года и уже имела 30 000 клиентов, которых, по словам Громинского, Unbounce надеется превратить в клиентов. Хорошая новость для этих клиентов заключается в том, что компания планирует оставить Snazzy как отдельный продукт, а в следующем году внедрить технологию в платформу таким образом, чтобы это имело смысл.