Super поднимает 50 миллионов долларов на ремонт и техническое обслуживание дома через модель подписки

Рынок продажи недвижимости в этом году переживает подъем, и сегодня стартап, который удовлетворяет одну из самых больших потребностей домовладельцев — услуги по ремонту и техническому обслуживанию, и особенно стресс, связанный с их устранением, когда что-то ломается, — объявляет о выделении некоторого финансирования на каблуки сильного роста.

Super, которая построила бизнес по ремонту и обслуживанию электрических и механических систем, приборов и сантехники посредством ежемесячной подписки, завершила раунд роста на 50 миллионов долларов.

Стартап планирует использовать полученное финансирование для выхода на новые рынки, найма большего количества людей и продолжения добавления дополнительных услуг по техническому обслуживанию / ремонту и партнерских отношений в свое более широкое предложение по гарантии на дому по подписке.

Генеральный директор Джори Рамер, который стал соучредителем компании вместе с Райаном Доннелли (вице-президентом по инжинирингу), также сказал, что другая часть инвестиций будет использована для улучшения технологии искусственного интеллекта, лежащей в основе сервисных и ценовых планов Super. Подробнее об этом ниже.

Компания из Сан-Франциско в настоящее время активна на некоторых из наиболее быстрорастущих рынков жилья в США, Остине, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Фениксе, Сан-Антонио и Вашингтоне, округ Колумбия (по иронии судьбы не в самой Сан-Франциско). выручка выросла в 7 раз по сравнению с апрелем 2019 года, когда компания ранее привлекала деньги, $ 20 млн. Серия B. Она не раскрывает ни фактические данные о доходах, ни количество пользователей.

Это последняя серия C, у которой есть ряд стратегических сторонников, которые говорят о более крупной экосистеме финансовых и страховых услуг, которые взаимосвязаны друг с другом и которые используются обычным человеком в процессе владения домом. (Действительно, в наши дни Super, кажется, называет себя «страховой технологией».)

Во главе с Wells Fargo Strategic Capital, венчурным подразделением банковского гиганта, в круг участников также входили гигант жилищного строительства Asahi Kasei, AAA — Auto Club Group (которая также продает страховку), Gaingels и REACH. Последний из них — это услуга по расширению масштабов от Second Century Ventures, инвестиционного фонда Национальной ассоциации риэлторов. В нем также приняли участие Aquiline Technology Growth, Liberty Mutual Strategic Ventures, Moderne Ventures и HSB Fund Munich Re Ventures, которые инвестировали в предыдущий раунд Super $ 20 миллионов еще в апреле 2019 года.

На данный момент компания привлекла в общей сложности 80 миллионов долларов и не раскрывает свою оценку.

Как мы уже отмечали ранее, Рамер придумал идею Super, когда он сам переехал в Сан-Франциско после того, как продал свой предыдущий стартап Jumptap — рекламную сеть, приобретенную компанией Millennial Media (которая теперь является частью Verizon путем приобретения компании AOL, как и TechCrunch). Он снимал квартиру всю свою сознательную жизнь, но когда он переехал в Район залива, он обнаружил, что покупает недвижимость, и это происходило с большим нежеланием из-за головной боли, связанной с уходом за его новым домом.

«Мне нравилось быть съемщиком», — сказал он в интервью. «Вы платите комиссию и знаете, чего ожидать». («Super» — это отсылка к суперинтендантам, которые занимаются обслуживанием и ремонтом в многоквартирном доме, и на то, что Super надеется, что клиенты подумают о его услугах.)

Интересно, что путь, по которому Рамер решил восполнить этот пробел, мало чем отличается от проблем, с которыми Jumptap столкнулся в мире рекламных технологий: вместо того, чтобы пытаться построить бизнес услуг с нуля, он решил построить интегрированная сеть, подключенная к ряду малых предприятий сферы услуг, уже работающих в сфере обслуживания домов. (Корреляция здесь заключается в том, что вместо создания собственного гиганта, подход состоит в том, чтобы объединить несколько онлайн-ресурсов, чтобы люди, желающие рекламировать, могли делать это в широком диапазоне мест в сети).

Super создала своего рода торговую площадку: все сервисные компании и частные лица, с которыми Super сотрудничает для обслуживания и ремонта, имеют лицензию и используют ее платформу, по сути, бесплатно, а Super обрабатывает вознаграждение на основе обращений. Для пользователей звонки являются частью их ежемесячных планов и включают различные варианты в зависимости от того, за какой уровень обслуживания они платят.

Финансирование, о котором он объявляет сегодня, будет частично использовано для улучшения работы этих ежемесячных планов.

Существуют не только алгоритмы, разработанные Super для определения цены на свои услуги в зависимости от местоположения, размера дома и других факторов; но в приложении есть функции, которые подписчики могут использовать для взаимодействия с Super, чтобы сообщать о проблемах, вызывать специалистов по обслуживанию и предоставлять более подробную информацию о проблемах, которые необходимо улучшить, а в некоторых случаях — автоматическое решение проблем.

Улучшение технологий для более отзывчивых домашних услуг было интересной областью рынка, но до сих пор она в значительной степени игнорировалась, но по мере того, как они созрели, AR и другие прорывы в области компьютерного зрения определенно помогли продвинуть эту игру. (И ряд других также используют это, в том числе Hover, Nana, Jobber и другие.)

Способ масштабирования сервиса — работа с подрядчиками означает, что добавить больше видов покрытия проще, чем создавать с нуля — также означает, что Super со временем вполне может добавить больше сервисов в набор.

«То, что мы сделали бы, — это то, что сделал бы ваш супервайзер», — сказал Рамер. «Таким образом, это может включать в себя ремонт сантехники, но также потенциально может включать в себя чистку ковров, которую вы можете рассматривать как техническое обслуживание. Живопись — еще одно интересное направление. Вроде бы косметическая вещь, но если не красить, рискуете засохнуть. Это еще и профилактический уход. Так что, если мы, скажем, покрываем 100% обслуживание, вы можете себе представить, что это тоже включено ».

Одна из областей, куда вряд ли переедут, — это общие подрядные работы, скажем, перестройка ванной комнаты или кухни или добавление новой комнаты на чердаке: похоже, основное внимание будет уделяться основам поддержания рабочего состояния вашего дома.

Но помимо расширения услуг непосредственно на собственной платформе, есть также потенциальные возможности для того, как Super может работать с партнерами. Например, у AAA есть заметный бизнес не только в оказании помощи на дорогах, но и в страховании. Рамер описывает Super как «помощь на дороге для вашего дома» и отмечает, что продавать их рядом друг с другом — это естественное партнерство.

Точно так же Wells Fargo, как ипотечный кредитор, является естественным дополнением, предоставляя своим клиентам возможность поддерживать недвижимость, которую они в процессе выплаты банку. Это, в свою очередь, также становится своего рода страховым полисом для самого банка, поскольку он поддерживает дома, которые он финансирует, в лучшем состоянии.

«Wells Fargo приветствует инновации, и мы рады поддержать технологическую платформу, такую ​​как Super, которая обеспечивает дальнейшее продвижение на рынок домашних услуг», — сказал Мэтью Раубахер, управляющий директор группы WFSC по инвестициям в технологии, в своем заявлении. «Проблемы, связанные с текущим ремонтом и техническим обслуживанием, находят отклик у каждого домовладельца, и Super обеспечивает удобство для клиента, одновременно повышая прозрачность работы для местных подрядчиков и предприятий. Мы с нетерпением ждем, когда они продолжат расширять свое географическое присутствие и расширять ассортимент своей продукции ».