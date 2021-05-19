Google внедряет функцию быстрого стирания недавней истории просмотров

История запросов в Интернете, которая может быть доступна для пользователей одного и того же устройства, сегодня воспринимается как конфиденциальная информация. Для того чтобы защитить ее, компания Google внедряет новую функцию.

В частности, у пользователя появится возможность быстро стереть историю просмотров интернет-страниц за последние 15 минут. Для этого в профиле появится специальный значок, одним кликом на который можно осуществить данное действие.

Кроме того, в папке Google Photos появится защита при помощи пароля. Это позволит показывать посторонним лицам сохраненные на смартфонах фотографии без риска, что они случайно увидит то, что не предназначено для посторонних глаз.