 

Компания Microsoft все-таки отказалась от выпуска Windows 10X

19.05.2021, 16:06, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, в компании Microsoft уже принято решение об отказе выпускать операционную систему Windows 10X. Ранее, напомним, дата презентации данного программного продукта несколько раз переносилась, а эксперты выступали с предположением, что Windows 10X так никогда и не выйдет.

Сегодня эти пессимистические прогнозы можно считать свершившимся фактом, говорят специалисты. Причиной отказа от этой версии современной операционной системы, по некоторым данным, является ее слишком большая схожесть с другой Windows.

Официально сообщение об отказе выпускать Windows 10X прозвучало в отчете, который представил специалист компании Microsoft Бред Самс.



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