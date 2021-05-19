 

Эффективность метода австралийских аборигенов выше чертогов разума

19.05.2021, 16:00, Разное
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Учеными были проверены на эффективность два метода усвоения информации. Первый – это «дворец памяти», ставший прообразом «чертогов разума» из сериала Шерлок Холмс, и второй более древний способ, распространенный у австралийских аборигенов.
Для техники дворца памяти, взятого от древних греков, характерно выстраивание информации в уме согласно привычному маршруту хода мысли для лучшего запоминания. Аборигенами же использовался уникальный метод запоминания. Как и у греков, у них была привязка информационной единицы и к пейзажу, но при этом добавлялось повествование, которое описывает запоминаемый факт и его местонахождение при прохождении воображаемого пути.

В рамках эксперимента 76 участников поделили на команды. Первая 30 минут тренировалась по технике дворца памяти, вторая такое же количество времени занималась по технике австралийских аборигенов, а третья посмотрела получасовой фильм. В итоге команда, использовавшая мнемонический метод аборигенов, смогла похвастаться наилучшими результатами

Публикация о результатах этого исследования представлена в журнале PLOS One.

Источник: www.popmech.ru



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