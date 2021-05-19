СБУ не имеет данных о наличии российского паспорта у нардепа Аксенова

“Документально подтвержденных данных о наличии у гражданина Украины Аксенова Андрея паспорта гражданина РФ Служба безопасности Украины не имеет”, – сказали в пресс-службе.

В СБУ также отметили, что Аксенову не сообщали о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Согласно свидетельствам местных жителей, в мае 2014 года Аксенов занимался организацией незаконного “референдума ДНР” в поселке Новодонецкое, который тогда возглавлял.

“Не сообщали о подозрении, но проводят досудебное расследование”, – уточнили в пресс- службе.

Контекст:

Промежуточные выборы в Верховную Раду проходили 28 марта в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Мэр Доброполья Аксенов победил в одномандатном округе №50 с большим отрывом: за него проголосовало 19 949 избирателей, его ближайший соперник, выдвиженец Партии Шария Валентин Рыбин набрал 3963 голоса. 9 апреля ЦИК объявил его победителем.

В 2017 году в СМИ появилась информация, что у Аксенова может быть российское гражданство. Согласно информации, опубликованной в реестре Федеральной налоговой службы РФ, он мог получить его 25 июня 2014 года, то есть уже после оккупации Крыма и части Донбасса Россией. Сам Аксенов в 2019 году наличие у него российского паспорта отрицал. “Пока вы не докажете, что он у меня есть, у меня его нет. Когда вы покажете российский паспорт, тогда я виноват. А пока вы его не показали, я не виноват”, – говорил он.

В 2018 году Аксенову сообщили о подозрении в служебном подлоге. По данным следствия, он без уважительных причин покидал рабочее место и ездил в оккупированный Крым, при этом заполнял табели учета рабочего времени ложными сведениями.

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в Верховной Раде на внеочередном заседании 30 марта 2021 года дважды спросили о гражданстве и деятельности Аксенова. “Все работают с Аксеновым, не переживайте”, – ответил Баканов.

15 апреля в СБУ заявили, что у них нет доказательств наличия российского паспорта у Аксенова, но уточнили: расследуют уголовное производство о проведении “референдума ДНР” в Добропольском районе, подозрение Аксенову по нему не вручали.

27 апреля ЦИК зарегистрировал нардепом Аксенова.19 мая он принял присягу народного депутата.

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