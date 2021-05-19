В Беларуси вышла на свободу журналистка Борисевич, осужденная за статью об умершем после задержания активисте

“Все время, сколько она находилась за решеткой, мы мечтали, что в день ее выхода скупим все цветы на Комаровке и будем ждать ее на воле с яркими охапками. Вчерашние события, которые произошли с редакцией, изменили наши планы. Рядом с гомельской колонией, куда Катю этапировали в последние дни ее заключения, нас немного, но мы дождались ее – с приветами от всех сотрудников компании”, – отметили в издании.

Журналисты обратили внимание, что справа на майке у бывшей заключенной желтая нашивка с ее фамилией, пишет Tut.by. “Это значит лишь то, что я содержалась в колонии. Я ее сама пришивала”, – пояснила она.

Как писал The Village, с 2019 года в белорусской пенитенциарной системе используются три цвета для маркировки заключенных: зеленый, желтый и красный. “Желтая” бирка обозначает “склонные к экстремизму”.

Из-за этого статуса при этапированиях Борисевич перевозили в наручниках. “Не могу сказать, что ко мне было какое-то особое отношение. Но у меня была коричневая карточка как у человека склонного к экстремизму. Всех таких заключенных перевозят данным образом. Со мной были две женщины, которые осуждены за убийства. У них сроки 9-10 лет. Они шутили, что ехали просто так, спокойно, я как экстремист (или склонная к экстремизму) ехала в наручниках”, – рассказала она.

Журналисты спросили у коллеги, ожидала ли она такого резонанса от статьи о смерти активиста Романа Бондаренко, после которой ей заинтересовались оперативники. “Никто об этом не думал, я работаю журналистом 15 лет и не задумывалась даже, что из-за статьи могу оказаться в тюрьме”, – ответила она.

Контекст:

Дело врача Артема Сорокина и журналистки TUT.BY Катерины Борисевич, рассказавших, что умерший в больнице после избиения активист Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей, в Беларуси называют делом “ноль промилле”.

Их обвинили в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, публикация о состоянии Романа Бондаренко, умершего 12 ноября 2020 года, “повысила напряженность в обществе и создала атмосферу недоверия к госорганам”.

11 ноября после драки, которая произошла из-за попытки людей в штатском снять с забора бело-красно-белые ленточки, символизирующие протесты в Беларуси, избитого Бондаренко завели в микроавтобус и увезли в отделение полиции. Примерно через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день он умер.

Следственный комитет Беларуси заявил, что Бондаренко в момент задержания был пьян.

13 ноября вышла статья на TUT.BY за авторством Борисевич, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Бондаренко не было обнаружено этанола. “У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли”, – говорил врач.

Чиновники продолжали утверждать, что Бондаренко был пьян, это повторял и Александр Лукашенко. Он обвинил врача в фальсификации, писали Navyny.

Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Уголовное дело по факту смерти Бондаренко Генпрокуратура возбудила только 18 февраля 2021 года.

Суд в Минске вынес приговоры Борисевич и Сорокину 2 марта. Борисевич получила полгода колонии, Сорокин – два года лишения свободы с отсрочкой на один год. К этому моменту они оба несколько месяцев находились в СИЗО.

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