В реанимации скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в “Приключениях Буратино”

По его словам, Проценко в течение трех лет боролась с онкозаболеванием.

Фото: www.kino-teatr.ru

Контекст:

Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Роль Мальвины стала единственной в ее кинокарьере. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов.

У актрисы осталось двое детей: дочь Анна (1999) и сын Владимир (2004).

—