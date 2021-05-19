В реанимации скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в “Приключениях Буратино”
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По его словам, Проценко в течение трех лет боролась с онкозаболеванием.
Фото: www.kino-teatr.ru
Контекст:
Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Роль Мальвины стала единственной в ее кинокарьере. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов.
У актрисы осталось двое детей: дочь Анна (1999) и сын Владимир (2004).
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