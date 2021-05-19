Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения

Решение приняли в ходе онлайн-заседания, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За проголосовали 13 членов комитета, один воздержался.

Контекст:

Верховная Рада проголосовала за увольнение Максима Степанова с должности министра здравоохранения 18 мая. Он занимал эту должность с 30 марта 2020 года. В Верховной Раде за этот год несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

Основной причиной отставки Степанова глава правительства Денис Шмыгаль называл неудовлетворительные темпы вакцинации, а также ситуацию с поставками вакцин. По его словам, 2,3 млн доз вакцин от COVID-19, которые на данный момент получила Украина, “сложно назвать эффективной работой министра здравоохранения”.

О том, что преемником Степанова может стать его заместитель Ляшко, писали СМИ, а затем подтвердил глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

19 мая Шмыгаль подал в Раду представление о назначении Ляшко главой Минздрава.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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