 

Где и когда смотреть выступления участников второго полуфинала “Евровидения” 2021″

19.05.2021, 15:58, Новости дня
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Ожидается, что участие во втором полуфинале примут представители 17 стран:  Молдовы, Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании.

Группа из Исландии Daði & Gagnamagnið сейчас находится в изоляции в связи с выявлением у одного из участников коллектива коронавируса и не выйдет на сцену во втором полуфинале – в это время зрителям покажут выступление коллектива в записи. 

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая, группа Go-A, представляющая Украину, стала финалистом конкурса. Также в финал вышли Тикс из Норвегии, Эден Ален из Израиля, Манижа из России, Эфенди из Азербайджана, Дестини Чукуньере с Мальты, The Roop из Литвы, Элена Цагрину с Кипра, Тусс из Швеции и Hooverphonic из Бельгии. Выступления всех победителей первого полуфинала можно посмотреть здесь. После победы в первом полуфинале Украина вошла в пятерку вероятных претендентов на победу.

Имя победителя “Евровидения 2021” будет названо 22 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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