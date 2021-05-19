RND – «серьёзные времена» — Маас призвал к российско-немецкому диалогу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к активизации диалога с Россией для решения двусторонних проблем, пишет RND. По его словам, в отношениях между двумя странами настали «самые серьёзные за последние 30 лет» времена, однако ни одна из проблем «не решится молчанием». Дипломат уверен: прогресс возможен только тогда, когда стороны разговаривают друг с другом.



Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за активизацию диалога с Россией для преодоления разногласий. «В немецко-российских отношениях настали серьёзные времена, самые серьёзные за последние 30 лет», — заявил во вторник Маас в видеообращении к участникам конференции Германо-российского форума «Потсдамские встречи». Он подчеркнул, что ни одна из проблем «не решится молчанием». «Решения появляются только тогда, когда мы разговариваем друг с другом», — уверен глава внешнеполитического ведомства, пишет RND.

«Без общения появляется угроза отчуждения и закрепления предрассудков и искажённых представлений, — подчеркнул Маас. — Тот, кто обобщённо объявляет Германию или Запад врагами России, тот лишает нас шансов на общее будущее».

Как считает издание, последнее время российско-немецкие отношения находятся в «самом глубоком кризисе со времён холодной войны». Обострение конфликта на Украине, арест Алексея Навального, убийство гражданина Грузии, уроженца Чечни, в Берлине и хакерская атака на бундестаг «привели к серьёзной напряжённости».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своём видеообращении подчеркнул, что российско-немецкие отношения переживают «непростой период», и посетовал на то, что Запад выдвигает «абсурдные обвинения» в адрес Москвы. «В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей», — предостерёг глава российского МИД. По его словам, РФ не заинтересована в конфронтации. Кроме того, Лавров выступил «за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем», пишет RND.