El País – суд в Испании закрыл дело о предполагаемом вмешательстве России в референдум о независимости Каталонии

Дело о предполагаемом вмешательстве РФ в каталонский кризис закрыто и передано в архив Национальной судебной коллегией, передаёт El País. Подобное решение в Испании было принято из-за отсутствия доказательств совершения преступления.



Reuters

Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело о предполагаемом вмешательстве РФ в каталонский кризис, пишет El País со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования якобы имевшей место деятельности российской разведки в Каталонии в месяцы, предшествовавшие референдуму о независимости региона. Дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств возможного вмешательства.

Как напоминает издание, дело было открыто в конце октября 2019 года, после того как стало известно о нескольких визитах в Барселону предполагаемого сотрудника ГРУ Дениса Сергеева, который якобы работает под именем Сергей Федотов, незадолго до референдума.

Однако на протяжении девяти месяцев дело находилось в суде без какого-либо существенного прогресса, пока в июне прошлого года заместитель прокурора национальной судебной коллегии Мигель Анхель Карбальо не подал ходатайство о его передаче в архив. Судья одобрил ходатайство месяц спустя. При этом Карбальо упрекнул полицию в том, что на тот момент они предоставили показания лишь одного осведомителя и ссылки на информацию, опубликованную в средствах массовой информации, в основном в Bellingcat.

Осведомитель добавил к уже известным из СМИ данным информацию о людях, связанных с движением за независимость Каталонии, и их предполагаемых связях с Москвой. Этот информатор, по словам источников El País, сообщил личности пяти высокопоставленных сотрудников российских спецслужб, которые предположительно причастны к «вмешательству», а также о трёх иностранных финансовых учреждениях, которые предположительно финансировали поездки сотрудников разведки по Европе.

На основании полученной информации полиция запросила судебное разрешение на проведение различных экспертиз, однако прокуратура ответила отказом, посчитав, что эти данные не подкреплены фактами.

«Даже если эти лица близки к сторонникам независимости, это не означает, что они могут стать объектом расследования, тем более что совершённые ими действия вынесены на всеобщее обозрения, притом не совсем законным путём», — отметил Карбальо.

Гражданская гвардия также изучала информацию в рамках дела, возбуждённого судом Барселоны по факту предполагаемого нецелевого расходования государственных средств на проведение референдума о независимости. В октябре 2020 года были арестованы люди из ближайшего окружения бывшего главы Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Причём результаты расследования указывали на связь задержанных с правительством России.

Один из задержанных Виктор Терраделлас должен был в мае 2018 года посетить Россию, чтобы встретиться с группой, сформированной «в эпоху Горбачёва», и разработать платформу криптовалюты. Именно он 24 октября 2017 года, за несколько дней до референдума, сообщил Пучдемону, что РФ готова мобилизовать 10 тыс. солдат и выплатить каталонский долг, в случае если регион получит независимость. Однако, по словам Терраделласа, Пучдемон эту помощь отверг.

Гражданская гвардия назвала эти факты доказательством «реальности российского вмешательства осенью 2017 года как меры геополитической стратегии по дестабилизации», пишет El País.