 

Bild – Илон Маск пожурил немецких бюрократов — мешают строительству новой Гигафабрики

19.05.2021, 15:46, Новости дня
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Генеральный директор компании Tesla Илон Маск посетил строительство своего завода вблизи немецкого города Шёнефельд, пишет Bild. И он вроде бы остался доволен увиденным, но пожурил местных политиков за бюрократические препоны. Дело в том, что земельное природоохранное ведомство требует от него получить новое разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, рассказывает немецкое издание.

Автограф там, фотография тут, и немного слов поддержки от поклонников Tesla.

МУЖЧИНА: Спасибо вам за ваши усилия. Это действительно поражает.

Нет, на такой приём глава Tesla, по-видимому, не рассчитывал, когда он неожиданно приехал на свою будущую Гигафабрику. Предприниматель хотел лично посмотреть на продвижение строительства в Шёнефельде.

А потом ещё вот это. Поклонник Илона Маска принёс с собой большую картонную фигуру Илона Маска и попросил её подписать. Это у селфмейд-миллиардера вызвало небольшой дискомфорт. Такого он ещё никогда не делал, ответил он спокойно.

Также он ответил на вопросы журналистов. Одна из журналисток поинтересовалась, нет ли каких-нибудь проблем с немецкими властями в связи со строительством.

ИЛОН МАСК, гендиректор компании Tesla: Я думаю, мы очень хорошо продвигаемся. Мы расширяемся. Пока что всё хорошо.

Но сейчас, похоже, есть ряд проблем. Запуск завода Tesla откладывается. Из-за большого количества изменений в земельном природоохранном ведомстве нужно получить новое разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Если бы было меньше бюрократии, это бы помогло, заявил Маск. И всё же он рад тому, что сможет заниматься производством в Германии. Потом он ещё раз помахал в камеру и попрощался.

Дата выхода в эфир 18 мая 2021 года.



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