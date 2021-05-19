SCMP – копия «Титаника» в Китае должна привлечь миллионы туристов со всего мира

К концу 2021 года в Китае планируют достроить полноразмерную копию легендарного «Титаника». Этот масштабный проект, в который местные инвесторы уже вложили более миллиарда юаней, призван привлечь туристов со всего мира. Однако некоторые пользователи соцсетей считают это неоправданным расточительством и критикуют такие гигантские расходы, пишет South China Morning Post.

Китай вновь «поднимет из глубин» злополучный «Титаник»: в тематическом парке в провинции Сычуань, которая не имеет выхода к морю, строится полноразмерная копия этого корабля.

СЮЙ ЦЗЮНЬЯНЬ, менеджер проекта: Сейчас мы стоим на носу «Титаника». Отсюда можно увидеть, насколько огромным будет корабль. Мы закончили строительство главной палубы, осталось достроить только два с половиной этажа на верхней палубе. Ожидается, что всё будет завершено уже к концу этого года.

Строительство корабля началось в 2014 году. Инвесторы потратили на этот проект один миллиард юаней (около 155 миллионов долларов).



СУ ШАОЦЗЮНЬ, инвестор: Посетители смогут ощутить всю роскошь и величие «Титаника». Экскурсия будет начинаться с причала. Мы также воссоздадим пристань Саутгемптона тех времён, все паровые машины и кокпит, плюс бассейн и тренажёрный зал. А во время экскурсии будем рассказывать трогательные истории, связанные с крушением «Титаника». Корабль размещён в западной части Китая, недалеко от двух крупных городов Чэнду и Чунцин. Он будет привлекать туристов со всего мира. По нашим оценкам, ежегодное количество посетителей составит от двух до пяти миллионов человек. Такой туристический поток должен обеспечить полную окупаемость наших инвестиций.

Однако не все являются фанатами этого проекта.

Комментарии пользователей китайской соцсети Weibo:

«Титаник — это зловещий корабль, зачем мне тратить там три тысячи долларов за ночь?»

«Воссоздавать копию корабля после смертельного кораблекрушения — это очень «интересный» бизнес-план…»

Дата выхода в эфир 14 мая 2021 года.