La Croix – Франции пора заняться рождаемостью, иначе некому будет платить за соцзащиту

Во Франции падает уровень рождаемости, и началось это ещё до пандемии. Как приводит La Croix слова французского политика Франсуа Байру, нужно либо делать ставку на иммиграцию, которая и без того высока, либо повышать рождаемость. Но властям, как отмечает издание, сейчас не до этого.



Reuters

Французский политик Франсуа Байру поставил под сомнение стойкость французской социальной системы. Вся она от пенсий до образования основана на том, что риски и траты распределяются среди всех экономически активных граждан, приводит его мнение газета La Croix.

Однако из-за спада рождаемости сейчас они не в состоянии обеспечивать социальную защиту для всех. Чтобы сохранить существующую модель, есть два пути: либо повысить рождаемость, либо открыть двери перед мигрантами из других стран. По последним данным, в 2017 году доля иммигрантов в приросте населения составляла 44%. Как предупреждают эксперты, если столь активно допускать иммиграцию, это может нарушить социальное и культурное равновесие в стране.

Так что и Байру призывает к проведению «твёрдой» и «ясной» политики в вопросе деторождения. По его словам, этот вопрос не должен быть разменной монетой в политике. И в связи с этим Байру раскритиковал реформы срока Франсуа Олланда.

Впрочем, и до Байру другие политики в последнее время поднимали проблему рождаемости во Франции. Например, Марин Ле Пен предложила ввести займы, которые можно взять при рождении первого ребёнка, и они бы погашались при рождении третьего.

Впрочем, французским властям сейчас не до этого. Они отмечают, что пока слишком рано оценивать, как сказалась пандемия на рождаемости. По их словам, они принимают меры, но они скорее касаются оказания услуг, чем объёма помощи. И даже сам термин «семья» в этом отношении для части большинства в парламенте кажется ретроградным.

Эммануэль Макрон во время дебатов говорил, что хочет вернуть динамизм уровню рождаемости во Франции. Это дело столь долгосрочное, что его редко затрагивают в дискуссиях, которые чаще ориентированы на вопросы краткосрочной политики. «Разве что оно попадёт в предвыборную кампанию к президентским выборам», — отмечает журналист La Croix.