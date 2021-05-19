 

“Единая Россия” подготовит 46 законопроектов для реализации послания президента

19.05.2021, 15:36, Разное
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В среду, 19 мая, на совещании Владимира Путина с членами правительства Андрей Турчак сообщил, что “Единая Россия” подготовила план законодательного обеспечения послания президента. В документе указаны конкретные сроки и ответственные лица, уточнил секретарь генсовета партии.

Так, “Единая Россия” подготовит 46 федеральных законов. По словам Турчака, партия сделает все, чтобы меры заработали как можно скорее. Также Андрей Анатольевич напомнил, что Совет Федерации уже одобрил социальные поправки, которые подготовила партия (100% заработка при уходе на больничный, пособие для детей из неполных семей, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в сложной ситуации).

Во время совещания Путин рассказал, что идеи послания формулировались “не с чистого листа”. Мол, значительная часть предложений поступила от “Единой России”. Турчак поблагодарил президента за поддержку инициатив партии, отметив, что это является прямой программой действия для “ЕР”.

“Ключевой блок нашей предвыборной программы, с которой мы пойдем на выборы в этом году”, – сказал Андрей Анатольевич.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что Владимир Путин может выступить на предстоящем съезде партии “Единая Россия”. Мероприятие пройдет в три этапа. Первый должен состояться в июне.



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