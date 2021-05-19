 

Медведев: Вакцинация в России может стать обязательной

19.05.2021, 15:36, Разное
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Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России может стать обязательной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

В ходе Петербургского международного юридического онлайн-форума Медведев сообщил, что обязательная для всего населения страны может быть введена в государственных интересах, а также для защиты большинства граждан, сообщает Ura.ru.



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