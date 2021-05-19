Сгорбленная временем и в платке. Папарацци засняли Елизавету II на территории Виндзора

На днях Елизавета II была замечена на территории Виндзора. Королева в память о своем супруге навестила его любимых скакунов и экипаж.

95-летнюю женщину не остановил сильный дождь.

Королева Великобритании предстала перед подданными в обычном плаще, повязав голову платком. Напомним, что принц Филипп души не чаял в своих лошадях и очень гордился экипажем.

Стоит отметить, что королева прибыла на территорию Виндзора на автомобиле, а за рулем сидела она сама. «Бедная женщина. Наверное, заскучала без мужа», «Захотелось побыть с его лошадками»,

«Сгорбленная временем, но несгибаемая», «Великая женщина», «Такая простая и такая великая»,

«В 95 еще и машину водит сама»,- написали пользователи Сети.

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