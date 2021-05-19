 

Сгорбленная временем и в платке. Папарацци засняли Елизавету II на территории Виндзора

19.05.2021, 15:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На днях Елизавета II была замечена на территории Виндзора. Королева в память о своем супруге навестила его любимых скакунов и экипаж.

95-летнюю женщину не остановил сильный дождь.

Королева Великобритании предстала перед подданными в обычном плаще, повязав голову платком. Напомним, что принц Филипп души не чаял в своих лошадях и очень гордился экипажем.

Стоит отметить, что королева прибыла на территорию Виндзора на автомобиле, а за рулем сидела она сама. «Бедная женщина. Наверное, заскучала без мужа», «Захотелось побыть с его лошадками»,

«Сгорбленная временем, но несгибаемая», «Великая женщина», «Такая простая и такая великая»,

«В 95 еще и машину водит сама»,- написали пользователи Сети.

Понравились ли вам новые снимки королевы?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / Марина Федункив назвала Моргенштерна «пьяным Корнеем Чуковским»

19.11 / Сколько артисты потеряли из-за отмены концертов

20.12 / Мнение: Европа останавливает авиасообщение с Британией

06.12 / В московском СИЗО «Бутырка» умер фигурант дела о даче взяток чиновнику Минпромторга

29.07 / Стариков прокомментировал жалобы Киева в ООН на проведение парада в Севастополе

03.05 / ФАС согласилась принять в качестве штрафа от Apple 3 тысячи iPhone и MacBook

19.07 / Личное: Шутник выискался

11.03 / В Ухане в честь годовщины пандемии COVID-19 испекли самый большой в мире пирог из летучих мышей

28.12 / На Украине заявили об окончательном разрыве с “русским миром”

14.08 / Мнение: Книга про анекдоты Псевдо-Хармса появилась в продаже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика