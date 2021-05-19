“Какой неприятный тип!”: Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении

Филипп Киркоров поразил своим ужасным поведением на бирюзовой дорожке "Евровидения-2021". Иностранцы обратили внимание, что Киркоров, который продюсирует участницу из Молдавии Наталью Гордиенко, сначала лез в камеру, потом залипал в телефон, а после и вовсе начал перебивать певицу. Всё это было во время интервью, которое брали у Натальи.

На бирюзовой дорожке "Евровидения-2021" блогер Уильям Ли Адамс брал интервью у участницы из Молдавии Натальи Гордиенко. Во время беседы Филипп Киркоров всё время мешал певице и вёл себя очень некрасиво. Сначала он начал искать по карманам маску, потом стал таращиться в телефон… В конце Киркоров вовсе принялся перебивать Наталью, влезать в разговор и всячески перетягивать внимание на себя.



В комментариях к видео иностранцы поразились такой наглости. Многие интересовались, кто он такой и почему он этот тип так себя ведет. «Боже, есть ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он везде постоянно», «Странно, что он так популярен в России», – пишут европейцы.

Россияне тоже отметились под роликом, рассказав, что Киркоров действительно торчит в России из каждого утюга. При этом многие назвали его "бесячим дедом".