Мнение: Рондат фляк директора ФСИН

В прошлом году директор ФСИН планировал запросить 3 миллиарда рублей на ликвидацию тюремных колл-центров. А теперь говорит, что эта проблема надумана.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), генерал-лейтенант Александр Калашников в интервью «Интерфаксу» заявил, что в российских СИЗО и колониях не существует колл-центров мошенников: «Это придуманное, наверное, может быть направление, чтобы увести в сторону». При этом генерал не стал отрицать, что в бараки колоний и тюремные камеры действительно поступают мобильные телефоны, есть «факты предательства со стороны сотрудников», но ведомство активно с этим борется.

Заявление директора ФСИН можно было бы расценить как неуклюжую попытку подправить репутацию системы исполнения наказаний, если бы не одно очень серьезное обстоятельство.

Дело в том, что в октябре прошлого года ФСИН планировал попросить 3 миллиарда рублей. И именно на борьбу с телефонными мошенниками, орудующими из тюремных камер и бараков колоний. На эти деньги планировалось установить технику, создающую помехи сотовой связи в 711 колониях и в 214 СИЗО, входящих в систему ФСИН.

Что изменилось за минувшие полгода? Почему директор ФСИН неожиданно решил, что проблема тюремных колл-центров – надуманная? Потому что не дали денег? Или ФСИН мобилизовал внутренние резервы и за полгода покончил с телефонными мошенниками без дополнительных финансовых вливаний?

Идея глушить мобильную связь в колониях и тюрьмах родилась не в тюремном ведомстве. Инициатива была озвучена еще 1 ноября 2019 года на коллегии МВД. В работе этой коллегии приняли участие представители Центрального банка, Министерства финансов, Роскомнадзора, Росфинмониторинга. Тогда и прозвучала информация, что львиная доля нелегальных call-центров вольготно себя чувствует, работая на территории исправительных учреждений. На этой коллегии руководство МВД предложило руководству ФСИН, ФСБ и Роскомнадзора совместно выработать план действий для ликвидации очагов телефонного мошенничества. План предполагалось создать до 30 июля 2020 года.

В ноябре 2019 года директор ФСИН не стал опровергать руководство МВД. А вскоре появилась информация о том, что ФСИН остро нуждается в трёх миллиардах – на запуск глушилок.

Теперь же выясняется, что проблемы, которую обсуждали в столь высоком собрании, на решение которой нужно было изыскать 3 миллиарда – этой проблемы просто нет! И, если следовать логике генерал-лейтенанта Александра Калашникова, вообще выходит, что это именно руководство МВД «уводит в строну», и «увод» этот произошел именно тогда, 1 ноября 2019 года на коллегии МВД, посвященной борьбе с телефонными мошенниками.

Можно допустить, что в тот момент генерал-лейтенант Александр Калашников еще не владел ситуацией: на должность директора ФСИН он был назначен 8 октября 2019 года, а представлен коллективу – 17 октября, то есть за две недели до коллегии МВД.

Но к октябрю 2020 года, когда впервые была озвучена стоимость проекта по созданию тюремных глушилок, генерал Калашников уже не мог не знать реальную ситуацию в колониях. И чем тогда объяснить финансовые аппетиты ФСИН?

Отсюда

У меня есть сильные подозрения, что руководство ФСИН замышляло распилить 3 000 000 000 рублей под видом борьбы с телефонными мощенниками. А когда этих денег не выделили, генерал Калашников заявил, что не больно-то и надо…

Как не крути, а заявление директора ФСИН что в колониях нет и не было коол-центров, похоже на ловкий кульбит, который акробаты и гимнасты называют рондат фляком. Это когда спортсмены совершают сальто c поворотом на 180 градусов. Вот и генерал Калашников совершил прыжок, во время которого развернулся, повернувшись спиной к проблеме. По всему выходит, что телефонные мошенники как позванивали из тюрем и колоний, так и будут позванивать?

Рис. отсюда

—