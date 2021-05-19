 

Хуснуллин назвал сроки расселения аварийного жилья в основных регионах

19.05.2021, 15:18, Новости дня
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Во всех основных регионах РФ программа расселения аварийного жилья завершится в 2023 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«По аварийному жилью у нас ситуация следующая. Вы в прошлом году приняли очень сильное решение по ускорению (программы расселения) аварийного жилья, мы по этому поручению выделили дополнительно 50 млрд рублей Фонду реформирования ЖКХ. Мы практически во всех регионах идем с опережением этой программы. У нас на сегодняшний день перевыполнение от плана 200%», – передает его слова РИА «Новости».

«Но это нас приводит к тому, что уже два региона в прошлом году закончили программу реформирования, четыре региона закончат в этом году. Базово основные все регионы страны к 2023 году закончат эту программу. Какой-то хвостик уйдет на 2024 год», – добавил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что по итогам четырех месяцев 2021 года темпы ввода жилья опережают уровень аналогичного периода прошлого года на 18%.

Также на совещании с президентом Хуснуллин упомянул о строительстве метро в городах-миллионниках. «Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока не целесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», – сказал он.

В октябре 2020 года в России заработал новый механизм расселения аварийных домов. Путин, говоря о расселении ветхого жилья, призвал «вытаскивать людей из трущоб».



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