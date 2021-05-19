На Чукотке участковый помещал людей в самодельную металлическую клетку

СК возбудил дело о превышении полномочий.

На Чукотке следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК) против местного участкового, который незаконно помещал людей в самодельную металлическую клетку в коридоре сельского пункта полиции. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По версии следствия, 9 сентября 2020 года участковый, имя которого не уточняется, поместил в эту клетку 21-летнюю девушку, в отношении которой он «незаконно применил насилие, чем причинил ей физическую боль и телесные повреждения, а также существенно нарушил права потерпевшей».

Также в течение 2020 года этот же сотрудник полиции на длительное время незаконно поместил в металлическую клетку 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишил их «возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права», заявили в СК.

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В начале мая СК возбудил дело против полицейского из Томска, избившего мигранта в отделе МВД за отказ показать водительские права. Также 11 мая в симферопольском микрорайоне Дубки в недострое частного дома сотрудники ФСБ убили гражданина Узбекистана Наби Рахимова. Силовики объяснили, что Рахимов первым открыл стрельбу по трем сотрудникам.

В этот же день после обыска жену Рахимова Сохибу Бурханову отвезли в Следственный комитет, а 12 мая суд постановил депортировать ее на родину — в Узбекистан — и отправил в центр временного содержания мигрантов в Краснодарском крае.

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