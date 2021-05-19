 

На Чукотке участковый помещал людей в самодельную металлическую клетку

19.05.2021, 15:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

СК возбудил дело о превышении полномочий.

На Чукотке следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК) против местного участкового, который незаконно помещал людей в самодельную металлическую клетку в коридоре сельского пункта полиции. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По версии следствия, 9 сентября 2020 года участковый, имя которого не уточняется, поместил в эту клетку 21-летнюю девушку, в отношении которой он «незаконно применил насилие, чем причинил ей физическую боль и телесные повреждения, а также существенно нарушил права потерпевшей».

Также в течение 2020 года этот же сотрудник полиции на длительное время незаконно поместил в металлическую клетку 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишил их «возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права», заявили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уроки мужества от ЦРУ и РОВД

Как пытают в застенках и как это пережить

В начале мая СК возбудил дело против полицейского из Томска, избившего мигранта в отделе МВД за отказ показать водительские права. Также 11 мая в симферопольском микрорайоне Дубки в недострое частного дома сотрудники ФСБ убили гражданина Узбекистана Наби Рахимова. Силовики объяснили, что Рахимов первым открыл стрельбу по трем сотрудникам.

В этот же день после обыска жену Рахимова Сохибу Бурханову отвезли в Следственный комитет, а 12 мая суд постановил депортировать ее на родину — в Узбекистан — и отправил в центр временного содержания мигрантов в Краснодарском крае.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Мнение: Убирать картошку в поле? Какая в этом романтика? Ну, не знаю…

06.11 / Премиальные есть, побед нет

26.01 / Мнение: Голландские партизаны подорвали мост в Амстердаме

19.09 / Мнение: Американская АУГ вошла в Персидский залив

30.09 / Медики: Кожа взрослого может регенерировать без шрамов

28.01 / Индия заблокировала китайскую сеть TikTok — Китай недоволен

06.11 / Собянин выступил против самолечения при COVID-19

16.09 / Эксперт: Путин дал Лукашенко два месяца для решения политического кризиса

19.03 / Звезду фильма “Назови меня своим именем” Арми Хаммера обвинили в изнасиловании: детали уголовного дела

25.06 / «Самовары» России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика