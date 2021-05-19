 

Стартап-студия eFounders достигла оценки портфеля в 2 миллиарда долларов

19.05.2021, 15:12, Разное
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Европейская стартап-студия eFounders существует уже 10 лет. А поскольку день рождения звучит как хорошая возможность поделиться некоторыми показателями, портфельные компании вместе достигли оценки в 2 миллиарда долларов — всего через 18 месяцев после достижения 1 миллиарда долларов.

eFounders заявляет, что нацелен на построение будущего работы. На практике это означает, что компания создает стартапы B2B SaaS с упором на производительность и рабочие процессы. Например, Front, Aircall и Spendesk начали с eFounders.

Было несколько выходов, таких как TextMaster, Mention, Mailjet, Hivy и Briq. Эти выходы включены в общую оценку компаний eFounders — значения выхода замораживаются на дату выхода. Но Front, Aircall и Spendesk могут принести еще больший успех в будущем.

«Когда мы начинали в 2011 году, существовала уже существующая модель — Rocket Internet. Нам нравился дух предпринимательства, но нам не нравилась философия », — сказал мне соучредитель и генеральный директор Тибо Эльзьер.

Вместо того, чтобы полностью копировать Rocket Internet, они радикально изменили бизнес-модель по трем различным аспектам:

Они пытаются придумывать оригинальные идеи для стартапов, а не подражатели;
Они хотят работать с предпринимателями, а не с консультантами, ставшими предпринимателями;
Компании, входящие в их портфель, должны иметь возможность работать самостоятельно через 12–18 месяцев.

Когда eFounders придумывают новый проект, они выступают в роли своего рода третьего соучредителя. Студия стартапов пытается найти генерального директора и технического директора. В обмен на треть капитала основная команда eFounders помогает сдвинуть проект с мертвой точки. Когда стартап запускает посевной раунд, eFounders уходит от повседневных дел и сосредотачивается на новых проектах.

И это хорошо работает. Имея 30 портфельных компаний, сейчас 1500 человек работают в компании, поддерживаемой eFounders. В совокупности они приносят 131 миллион долларов годового регулярного дохода.

Что касается следующих 10 лет, Эльзьер не думает, что eFounders могут просто увеличить частоту кадров и запускать все больше и больше проектов. «Это модель, которую нельзя масштабировать — она ​​создается вручную», — сказал он.

Есть два способа расширения. Во-первых, eFounders сосредоточится на большем количестве вертикалей. Вот почему стартап-студия стала партнером Камилла Таяна, чтобы он отвечал за финтех-проекты. Вы можете представить себе другую студию для стартапов блокчейнов, другую для стартапов AI и т. Д.

«Мы хотим по-прежнему сосредоточиться на программном обеспечении с точки зрения B2B — не предприятия, а B2B с длинным хвостом. Мы не претендуем на роль универсальной студии, но мы можем приобрести определенные навыки и знания по конкретным темам », — сказала Эльзер.

Если в некоторых из наиболее успешных компаний eFounders происходят какие-то события с ликвидностью, стартап-студия также собирается использовать часть своих денежных средств для инвестирования в другие компании. Этот фонд eFounders будет сосредоточен на начальных инвестициях в SaaS-компании с практической точки зрения.

Но иметь больше денег — не обязательно плохо, поскольку продукты SaaS сегодня не похожи на продукты SaaS десятилетней давности.

«Создание SaaS-компании сегодня намного сложнее и дороже», — сказал Эльзер. «Люди, которые используют Notion, говорят вам, что Notion работает медленно, потому что для загрузки страницы требуется более 100 миллисекунд. Люди ожидают того же от потребительских приложений и SaaS, когда речь идет о производительности, дизайне и удобстве использования ».

«Компании собирают все больше и больше денег, потому что доступны большие деньги, а также потому, что для создания продукта требуется все больше и больше времени и навыков», — добавил он.



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